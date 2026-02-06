Habertürk
        Antalya'da sel! Yollar göle döndü!

        Antalya'da sel! Yollar göle döndü!

        Antalya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte de yer yer aksamalar yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:55 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:55
        Antalya'da sel! Yollar göle döndü!
        Antalya'da kent merkezinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod'lu uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı.

        Fırtınanın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerinde de devam eden sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Trafikte yer yer aksamalar yaşandı.

        Yetkililer, yağış ve fırtınanın hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

