        Haberler Gündem Antalya'da toptancı halindeki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Antalya'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

        Antalya'nın Demre ilçesinde sebze meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 18:05 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:09
        Toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
        Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoların birinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Depolarda ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, AA muhabirine, patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor." dedi.

        Valilik açıklaması

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayın ilk incelemesine göre patlamanın oksijen tüpü kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir. Patlama sonucunda iş yerinde bulunan 4 vatandaşımız enkaz altından itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, 1'inin durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, 1 kişinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

        Açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve konuyla ilgili adli tahkikata başlandığı belirtildi.

        Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, patlamayla birlikte depodan dumanların yükseldiği, bazı çalışanların dışarı çıktığı ve çevredekilerin olay yerinde toplandığı yer alıyor.

        Fotoğraf: AA

