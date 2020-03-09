AA

Antalya'daki batık kazısı canlı yayınla dünyaya izletilecek



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Su altı arkeologlarının çalışmalarından görüntüler- Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz ile röportaj

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle gerçekleştirecekleri batık kazısının internet üzerinden canlı yayınlayacağını bildirdi.Öniz, AA muhabirine, Antalya'nın, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle dünyanın en güzel kentlerinden olduğunu söyledi."Turizmin başkenti" olarak bilinen Antalya'nın, aynı zamanda eski çağlarda deniz ticaretinin önemli kentlerinden olduğuna işaret eden Öniz, su altında yaptıkları keşiflerle bunu ortaya koyduklarını ifade etti.Öniz, yaptıkları çalışmalarda, "dünyanın en eski batığı"ndaki bakır ve tunç külçeleri, Osmanlı dönemine ait ticaret gemisine ait parçaları bulduklarını ifade etti.Yaptıkları bu keşiflerle Antalya'nın, deniz ticaretinin medeniyetler arasında kullanıldığı günden bu yana bu sektörün içerisinde yer aldığını ortaya koyduklarını aktaran Öniz, "Ticaretin konu olduğu her dönemde bugün de olduğu gibi siyasi ilişkiler var. Bozulan siyasi ilişkilerin zaman zaman savaşlarla sonuçlandığını biliyoruz. Doğal olarak Antalya, binlerce yıldır birçok olaya şahit olmuş. Antalya, korsanları da yaşamış, deniz savaşlarını da görmüş. Antalya, su altı kültürel mirası arkeolojisi alanında dünyanın en zengin bölgelerinden bir tanesi. Bunu bilimsel çalışmalarla kanıtlıyoruz." diye konuştu.- Türkiye su altı arkeolojisinde dünyanın en önde gelen ülkelerindenSon üç yılda bölgedeki 71 batığın keşfiyle Akdeniz'in ticari, askeri olarak denizcilik tarihi açısından ne kadar zengin olduğunu ortaya koyduklarını vurgulayan Öniz, bunun bir sonunun olup olmadığını bilmediğini, şimdilik 5 ile 55 metre arasındaki derinliklerde bilimsel çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.Teknoloji geliştikçe 500 belki de 1500 metre derinliklere bakacaklarına değinen Öniz, belki de 100 sene sonra meslektaşlarının ayda 30 batık bulacağını kaydetti.Öniz, Türkiye'nin su altı arkeolojisi alanında dünyanın en önde gelen birkaç ülkesi arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:"Su altı robotlarını, hem kazıları sürekli gözetlemek hem de dalgıç emniyeti için kullanıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle bir batık kazısı, dünyada ilk kez deniz tabanından internet üzerinden canlı yayınlanacak. Bu yıl Antalya'da yapacağımız bir kazıda, su altı robotunun birini genel planda, diğerini de yakın planda kullanacağız. Tüm dünya bu çalışmayı izleyebilecek. Cerrahi bir operasyonu canlı yayınla tüm dünyadaki cerrahlar nasıl takip ediyorsa bizim canlı yayınımızı da dünyadaki su altı arkeologları izleyecek. Belirli periyotlarla bu kazılarımızı yayınlamayı sürdüreceğiz. Bu yayınlar, bu konuda çalışma yapmayı planlayanların eğitimi açısından da önemli olacak."Öniz, Antalya'nın batısında bulunan ve "dünyanın en eski batığı" olarak nitelendirilen batıkta, bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan kazının tarihinin henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.