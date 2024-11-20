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        Haberler Gündem Çevre Antalya'daki çardakların yıkımına başlandı | Son dakika haberleri

        Antalya'da Kumköy sahilindeki çardakların yıkımına başlandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil amacıyla kurulan çardakların yıkımına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:33
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil amacıyla kurulan çardakların yıkımına başlandı.

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        Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aksu Nehri ve Beşgöz Deresi arasındaki 1.2 kilometrelik Kumköy sahiline kurulan 300'e yakın çardak, bölgenin 1. derece doğal sit alanı içinde yer alması ve caretta carettaların üreme alanı olması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

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        Aksu Belediyesi tarafından verilen sürenin dolmasının ardından belediyenin zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yıkım için bölgeye gitti.

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        İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, ekipler ile çardak sahipleri arasında yaklaşık 2 saat süren ikna süreci yaşandı.

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        Çardak sahipleri, belediye yetkililerinin boş olan 3-4 çardağı yıkarak alandan ayrılacaklarını söylemesi üzerine ikna olurken, 4 çardağın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

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        Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, gazetecilere, bir sonraki yıkım için süre verilmediğini belirterek, ekiplerin daha sonra yeniden geleceklerini söylediğini ifade etti.

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        Çardak sahibi Sadık Çimen ise AA muhabirine, bölgenin 70 yıldır mahkemelik olduğunu vurgulayarak, mahkeme süreci bitmeden yıkım işleminin yapılmasının yasal olmadığını savundu.

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        #Kumköy Sahili
        #çardak
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