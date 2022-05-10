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Antalya'dan Japonya'ya teknoloji ihracatı

Antalya merkezli Desird Tasarım Ar-Ge firması Japonya'ya çok kabinli manyetik alanda çalışan lineer motor asansör sistemi ihraç edeceğini açıkladı. Desird Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kazan, "İlk etapta Japonya pazarında kullanılmasını, ardından da diğer pazarlara açılmasını planlıyoruz. Proje, 5 yıllık projeksiyonda 3 milyar doları bulan bir satış hedefine sahip" dedi

Antalya'dan Japonya'ya teknoloji ihracatı
AA

Desird Tasarım Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kazan, dünyada ilk kez üretilen ve kavisli rotalarda gidebilen manyetik asansör sistemini teknoloji ülkesi Japonya'ya ihraç edeceklerini bildirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya merkezli olarak faaliyetlerine devam eden firmalarının yerli teknoloji üretimi konusunda önemli projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Kazan, 2008 yılında kurulan ve kısa zamanda Türkiye'nin önemli teknoloji geliştiren firmalarından biri haline gelen Desird Tasarım Ar-Ge, ana konusunun elektrik-elektronik Ar-Ge olduğunu belirtti.

'ÇALIŞMALAR 14 YILDA TAMAMLANDI'

Asansör elektroniğine yönelik kapı kontrol elektroniği üreten ve bu alanda adet olarak Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olduklarını ifade eden Kazan, 14 yıldır geliştirme çalışmalarını sürdürdükleri ve dünyada ilk olan çok kabinli manyetik alanda çalışan lineer motor asansör sistemi ilk ürünlerinin Japonya'ya ihracatına hazırlandıklarını söyledi.

Kazan, manyetik levitasyon yöntemiyle çalışan asansör sistemini, geleceğin asansör modeli olarak nitelendirerek 2021 yılında Japon Demir Yolları tarafından "En iyi Yeni Mobilite Teknolojisi" ödülüne layık görüldüklerini aktardı.

'ÇOK KABİNLİ VE KAVİSLİ ROTALARDA ÇALIŞABİLİYOR'

Geleneksel asansör sistemlerinden çok farklı ve yeni bir teknoloji ürettiklerini ifade eden Kazan, şöyle konuştu:

"Geleneksel asansör sistemlerinde asansörler bina içinde halat sistemine ihtiyaç duydukları için sadece bir kabin, düz bir hatta çalışabiliyor. Manyetik alanda çalışan lineer motorlu asansörlerde, halat olmadığı için aynı asansör boşluğunda çok sayıda kabin çalışabiliyor. Manyetik sistem sayesinde kavisli rotalarda da çalışabilen asansör sistemi farklı şekillerde bina tasarımlarına imkan veriyor. Toplam asansöre harcanan alanı yarı yarıya azaltıyor ve çok daha az enerji tüketiyor. Gökdelen gibi yapılarda 100'ü bulan asansör boşluğu sayısını yarı yarıya düşürüyoruz. Bu konuda hem yerli hem de yabancı üniversitelerle iş birliği yapıyoruz. "

Manyetik levitasyon yöntemiyle çalışan asansör sistemini, yurt dışına ilk başta sadece Japonya'ya ihraç edeceklerini vurgulayan Kazan, projenin motor dışındaki aksamları ve ana sertifikasyonu Japonya'daki iş ortakları ile tamamladıklarını belirtti.

Kazan, "İlk etapta Japonya pazarında kullanılmasını, ardından da diğer pazarlara açılmasını planlıyoruz. Proje, 5 yıllık projeksiyonda 3 milyar doları bulan bir satış hedefine sahip. Bu giderek de büyüyecek. Bu ürünün üretimi için de Antalya Serbest Bölgede yeni bir fabrika yatırımı yapıyoruz. Tüm dünyaya yayılacak bu ürünleri Türkiye'de üreteceğiz. Çok uluslu hale gelerek, daha da teknolojik ve güçlü halde pazar bulabilme fırsatı için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'İHRACAT DEĞERİ KİLO BAŞINA 500 DOLARI AŞTI'

Kazan, elektrik-elektronik alanında kapsamlı bir şekilde müşterilerine çözüm sunduklarını dile getirerek Japonya'ya ihracata yönelik ürettiği asansör teknolojisine benzer bir çalışmayı da ABD'ye yönelik kaya gazı için yürüttüklerini söyledi.

ABD kaya gazının çıkarılması için kullanılan yer altı haberleşme kartlarını ürettiklerini dile getiren Kazan, "Ürünlerimiz 60'tan fazla ülkeye ihraç edilip, dolaylı olarak 90'dan fazla ülkede kullanılıyor. 2021 yılında ihracat değeri kilo başına 500 doları aşan değerlere ulaştık. Bazı özel ürünlerimiz için bu rakam 5 bin doları aşabiliyor. Ortaya koyduğumuz sürdürülebilir başarının, bu alana yatırım yapmak isteyen firmalara da örnek olmasını diliyoruz. Türkiye ekonomisi için katma değeri yüksek ürün geliştiren firma sayısının artmasını arzuluyoruz" dedi.

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