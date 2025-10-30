Antalya - Eskişehir kaç kilometre? Antalya - Eskişehir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya-Eskişehir güzergahı, özellikle yaz aylarında ve akademik dönemlerde Türkiye'nin en işlek iç turizm ve ulaşım hatlarından birini oluşturur. Bu yol, sadece Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda tatilcileri, öğrencileri ve aileleri taşıyan, ülkenin sosyal dokusunu yansıtan bir koridordur. Torosların heybetli yamaçlarından tırmanıp, Afyonkarahisar'ın kavşak noktasından geçerek Anadolu'nun Venedik'i olarak anılan Eskişehir'e varan bu seyahat, farklı coğrafyaları ve iklimleri bir araya getirir. Bu yazıda, Antalya ile Eskişehir arasındaki mesafeyi, karayolunun konforundan trenin dolaylı seçeneklerine kadar tüm ulaşım alternatiflerini ve yolculuğun kendisini zenginleştiren detayları ele alacağız. İşte detaylar…

ANTALYA - ESKİŞEHİR KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antalya ile Eskişehir arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan Afyonkarahisar güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Antalya şehir merkezinden Eskişehir şehir merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 425 kilometredir.

Bu mesafe, Akdeniz kıyısından İç Batı Anadolu'ya doğru yapılan, coğrafi olarak belirgin bir tırmanışı içeren, orta uzunlukta bir yolculuğu ifade eder. Yolun tamamına yakınının yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluşması, bu mesafenin konforlu ve güvenli bir şekilde kat edilmesini sağlar. Dolayısıyla, Antalya - Eskişehir kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir gün içinde rahatlıkla tamamlanabilecek, keyifli bir seyahat planına olanak tanır. Antalya - Eskişehir kaç km hesabı yaparken 420-430 kilometrelik bir rotayı baz alarak planlama yapabilirsiniz.