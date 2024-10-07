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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Antalya Film Forum’da 5 kategoride 19 proje yarışıyor

        Antalya Film Forum’da 5 kategoride 19 proje yarışıyor

        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki ortak yapım ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un finalistleri belli oldu. Forum'da bu yıl 5 kategoride toplam 19 proje yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:30
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        Antalya Film Forum'da 5 kategoride 19 proje
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        Sinemamıza yeni eserler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Antalya Film Forum’da (AFF) değerlendirilecek projeler belli oldu. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 7-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek AFF’de bu yıl farklı kategorilerde 119 başvuru arasından seçilen toplam 19 proje yer alıyor.

        Türkiye’nin en büyük sektörel destek platformu olan AFF; yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluştururken bu yıl toplam 500 bin TL tutarında para ödülü verecek.

        2024 AFF Finalistleri şöyle:

        Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu

        - Değnekten At (Yön: Korhan Günay, Yapımcı:Ali Nuri Türkoğlu )

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        - Kırk Gün Kırk Gece (Yön: İlyas Soner Yıldırım, Yapımcı: Emir Melek)

        - Ölü Arının İğnesi (Yön: Aydın Orak, Yapımcı: Murat Hasarı)

        - Üç Kızın Hikayesi (Yön: Nursen Çetin Köreken, Yapımcı: Ümit Köreken)

        Uzun Metraj Kurmaca Film “Work – in – Progress” Platformu

        - Bir Anne Hakkında (Yön: Büşra Bülbül, Yapımcı: Betül Demir)

        - Günyüzü (Yön: Banu Sıvacı, Yapımcı: Yusuf Aslanyürek – Orkun Huylu)

        - Lo – Fi (Yön: Alican Durbaş, Yapımcı: İpek Erden)

        - Memento Non Mori (Yön: Şeyhmus Altun, Yapımcı: Fevziye Hazal Yazan)

        Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu “Pitching” Platformu

        - Don’t (Senarist: Mustafa Haktanır)

        - Mutlu Bir Yuva (Senarist: Nazlı Elif Durlu)

        - Vahşi Bir Ayıya Sarılmak (Senarist: Burcu Uğuz)

        Dizi / Kısa Dizi “Pitching” Finalistleri Platformu

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        - Asya Otel (Yön: Volga Sorgu Tekinoğlu, Yapımcı: Mustafa Üstündağ)

        - Keko (Yön: Salih Toprak, Yapımcı: Sedat Tanrıkolu)

        - Reddedilenler Sergisi (Yön: Hakan Yaraman, Yapımcı: Gülce Öksüz Çekin)

        - Siyah ve Beyaz (Yön: Şahin Altuğ, Yapımcı: Caner Güler)

        Belgesel Film Work – in – Progress Platformu

        - 32 Metre (Yön: Morteza Atabaki, Yapımcı: Murat Oneş)

        - Bu Bir Soyunma Hikayesi (Yön: Aslı Akdağ, Yapımcı: Bilal Bağcı Yunus Emre Tolan)

        - İki Boşluk Arasında (Yön: Letisya Tapan, Yapımcı: Dilek Aydın)

        - Yabancı (Yön: Nesli Özalp, Yapımcı: Evrim İnci)

        Bu yıl AFF Uzun Metraj Kurmaca Film ‘Pitching’ Platformu Jürisi; Yönetmen Yunus Ozan Korkut ile yapımcılar Mariette Rissenbeek ve Sena Argün’den oluşuyor. Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu Jürisi’nde ise sanat yönetmeni Natali Yeres, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve yapımcı Daniel Vadocky var.

        Belgesel Film Work-in-Progress Platformu Jürisi; yapımcı Sevinç Baloğlu, BLU TV Belgesel Bölüm Müdürü ve yapımcı Dilan Karadağ ve belgesel yapımcısı- yönetmen Gökhan Tarkan Karaman’dan oluşurken Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu Jürisi’nde yönetmen Hüseyin Karabey, senarist- yazar Feride Çiçekoğlu ve yönetmen Melisa Üneri yer alıyor.

        Forum’un Dizi/ Kısa Dizi Pitching Platform Jürisi’ndeki isimlerse; yapımcı Arya Su Altıoklar, GAIN TV Dramalar ve Yapım Koordinatörü Gizem Elgün ve yapımcı Giacomo Durzi.

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        #Antalya Altın Portakal Film Festivali
        #Antalya Film Forum
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