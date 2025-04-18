Antalya'da olay, dün saat 05.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1'inci Sokak'taki evde meydana geldi. Ferhat Topçu (29), birkaç gün önce arkadaşı Hasan Keşkil'in (26) evine gidip kalmaya başladı.

'TACİZ' İDDİASIYLA VURDU DHA'daki habere göre gece saatlerinde uyuşturucu alan Keşkil, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Ferhat Topçu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Keşkil, Topçu'ya evdeki tabancayla ateş etti.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olan Topçu'yu Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Keşkil ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Ekipler, tabancaya da el koydu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Başından, karın bölgesi ve kolundan yaralanan Ferhat Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Topçu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.