Antalya'da Mustafa B. (62) ile taksisine binen Musa Ü. (33) arasında tartışma çıktı. Araç içindeki itiş kakış sırasında Mustafa B., panik butonuna bastı.

DHA'nın haberine göre Musa Ü., şoförü iterek direksiyonuna geçtiği taksiyle kaçtı. 9 kilometre sonra kaza yapan Musa Ü., taksiyi bırakıp uzaklaştı. Musa Ü. yakalanıp tutuklanırken; olay araç içi kameraya yansıdı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa B., taksisiyle Yeşildere Mahallesi'nden 2 yolcu aldı. Yolculardan biri Teomanpaşa Mahallesi'nde inerken, diğer yolcu Musa Ü. Masa Dağı bölgesine gitmek istediğini söyleyerek yola devam etti. Bir süre sonra taksi şoförü ile Musa Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile şoför, aracı durdurup yolcudan inmesini istedi.

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GÖRÜNTÜLER SİSTEM ODASINA DÜŞTÜ

Musa Ü.'nün tehditleri üzerine şoför, kendini korumak için araçta bulunan sopayı aldı. Bu sırada Musa Ü., aracın direksiyonuna geçmek isteyince Mustafa B. taksiye konulan panik butonuna bastı. Musa Ü., şoförü dışarı iterek taksiyi gasp etti ve hızla uzaklaştı. Taksiden gönderilen panik butonu sinyali ve araç içi kamera görüntüleri Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndaki sistem odasına ulaştı. Buradan emniyet birimlerine bilgi verilmesiyle polis ekipleri, harekete geçti.