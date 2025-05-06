İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
Antalya'da, yapımı devam eden 5 katlı inşaatta bugün işe başlayan 26 yaşındaki Muhammed Mirey, 4'üncü katta kalıp söktüğü sırada merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Antalya'da yürek sızlatan olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı devam eden 5 katlı inşaatta meydana geldi.
MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre bugün işe başladığı inşaat halindeki binanın 4'üncü katında kalıp söken Muhammed Mirrey (26), henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğundan düştü.
SALIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Muhammed Mirrey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mirrey'in cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BUGÜN İŞE BAŞLAMIŞTI
Muhammed Mirrey'in başka bir inşaatta çalıştığı, orada ödemelerde sıkıntı yaşadığı için amcasının oğlunun çalıştığı inşaatta bugün işe başladığı öğrenildi.
İŞÇİLER GÖZYAŞINA BOĞULDU
Mirrey'in ölümü sonrası amcasının oğlu ile diğer işçiler büyük üzüntü yaşadı. Ekiplerin olay yeri incelemesi sürüyor.