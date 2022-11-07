Otomobil ile çarpışan motosikletli Hatice öldü, arkadaşı yaralı (2)

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KAZA ANI KAMERADA

Antalya'da, motosikletli Hatice Erdem'in otomobil ile çarpıştığı kazada yaşamını yitirdiği, arkasında oturan kız arkadaşının ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-11-07 12:45:35



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