Antalyaspor, kupada tur atladı

Antalyaspor Pendikspor: 3 0Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Pendikspor'u 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Pendikspor karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçı Oğuzhan Aksu yönetti. Fraport TAV Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 33'üncü dakikada Luiz Adriano ile 45'inci dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor, bu galibiyetle 5'inci eleme turuna yükseldi.
Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, kırmızı beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-11-09 19:11:20
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