Kanseri atlatan gençler, çocuk hastalara umut aşılıyor

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği'nde tedavi görüp iyileşen 5 genç, proje kapsamında çekilen videolarla serviste yeni tanı alan veya tedavi gören çocuklara tecrübelerini anlatıp, umut oluyor. Prof. Dr. Alphan Küpesiz, kanseri yenme videolarını izleyen hasta çocukların geri dönüşlerinin çok güzel olduğunu söyledi.

AÜ Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi Münevver Erkul'un, 'Hastanede Tedavi Gören Çocuk ve Ebeveynlerine Yönelik Geliştirilen Eğitim Programlarının Hasta Uyumu, Bilgi ve Kaygı Düzeyinde Etkisi' konulu doktora tezi kapsamında Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde tanı ve tedavi gören 5 çocuğun iyileşme sürecinin anlatıldığı video çekildi. Erkul, videoda tanılama testleri ile prosedürleri, tedavi yöntemleri ve farklı durumlar sırasında atılması gereken adımlar hakkında bilgi vermenin amaçlandığını aktardı. Erkul, videoyu izleyen tedavi aşamasındaki çocukların, geleceğe daha umutla baktıklarını söyledi.

MOTİVASYON KONUŞMALARI UMUT IŞIĞI YAYIYOR

Münevver Erkul, proje yürütücüsünün Prof. Dr. Emine Efe olduğunu, bu araştırmanın AÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nce desteklendiğini anlattı. Erkul, "Doktora tezim kapsamında bir planlama yaptık. Eğitim programı planladık ve tanı alıp tedavisini bitiren çocuklarımız, yeni tanı almış çocuklarımızı eğitme yönünde bir video planladık. Video kapsamında hastalık süreci, hastalık sürecinde yaşadığı sıkıntılı zamanları, tedavi planlamaları dışında motivasyon konuşmaları da yer aldı. Daha önce tedavi alan 5 çocuğumuz da motivasyon konuşmasıyla yeni tanı almış çocuklarımıza, hastalık konusunda destek olmayı hedefliyor" dedi.

'İNŞALLAH SAYILAR ARTTIKÇA GÜZEL VİDEOLAR ÇEKERİZ'

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde yatan çocukları ziyaret eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "5 çocuğumuz tedavi olduktan sonra hasta arkadaşlarına motivasyon amaçlı video çekmişler. Çok kıymetli bir video. Onları motive etmek adına çekilen bir video. Bu videolar, çocuklara hatta ailelerine daha büyük umut oluyor. Çok güzel bir çalışma. Arkadaşlarımın fikriymiş; benim de çok hoşuma gitti. İnşallah sayı artar, daha büyük sayılarla daha güzel videolar çekeriz" dedi.

'BU VİDEOLAR DİĞER ÇOCUKLARIMIZ İÇİN UMUT OLDU'

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz, çocuk hastalar için güzel bir projeye imza atıldığını anlattı. Prof. Dr. Küpesiz, "Bu projede kanser tedavisi tamamlanmış olan çocuklarımız tedavi bitiminden sonra, tedavisi devam eden ya da yeni tanı almış çocuklarımız için motivasyon videoları çekti. Kendileri neler yaşamış, neler başarmış, hangi yollardan geçtiler diye tecrübelerini paylaştı. Bunlar da diğer çocuklarımız için umut oldu. Bu videoları kapalı devre televizyonlarımızda diğer çocuklarımıza göstererek, umut ışığı olmak istiyoruz" diye konuştu.

'POZİTİF BAKIŞ AÇISINA YÖNLENDİRİYORLAR'

Kanseri yenme videolarını izleyen hasta çocukların geri dönüşlerinin çok güzel olduğunu belirten Prof. Dr. Küpesiz, "Çocuklar çok umutlanıyor. Aylarca hastanede yatıyor olmak, adını duymak korkunç gelebiliyor. Anne ve babanın üzüntüsü de onlara geçebiliyor ama bir şekilde bunu yıkmak gerekiyor. Ekip olarak bunun içinde olduğumuzda bu videolar, motivasyon eğitimlerimiz, oyun odasındaki eğitim oyunlarımız, sosyal aktivitelerimiz her zaman çocukları pozitif bakış açısına yönlendirmektedir" dedi.

'SAÇLARIM, KİRPİKLERİM ÇIKTI'

Videoda yer alan Arslan'ın yaşadığı süreci anlatmasının ardından diğer çocuklar da iyileşme dönemini anlattı. AÜ Hastanesi'nde 2016-2017 yıllarında lösemi tedavisi gördüğünü anlatan Murat Efe Gök, "Bu tedavide bana yardımcı olan doktor ve hemşirelere çok teşekkür ederim. Yanımda duran ailem çok yardımcı oldu ve destek çıktı. Tedavi sırasında hep yanımda oldular. Ailem, doktorlar ve hemşireler sayesinde kolay bir şekilde bitirdim. Şu an çok güzel bir durumdayım. Saçlarım kirpiklerim çıktı. Spor yapıyorum, okula gidiyorum. Hayatım şu an çok güzel" diye konuştu.

'KENDİMİ MOTİVE ETME YOLUNU ARADIM'

Kemik tümörü teşhisiyle tedavi gördüğünü ve iyileştiğini anlatan Havva Aydın (14), "2,5 sene hastanede kaldım. Bu dönemde moralimi yüksek tutmam, moralimi her şeyin üzerinde tutmakla hayatın her şeye rağmen devam ettiğini gayet iyi anladım. Bu hastalık, moral hastalığı. Bu hastalıkta nasıl eğlenebilirim yolunu aramalısınız. Hastanede yattığım sırada kemoterapide çok zorlandım. Çok sıkıldım ama buna rağmen müzik dinledim. Çeşitli faaliyetlere katılmaya çalıştım ve kendimi motive etme yolunu aradım" dedi.

Doğukan Kalkanlıoğlu, 2 yıl önce lösemi AAL tanısı aldığını tedavi sonucunda iyileştiğini anlattı. Kalkanlıoğlu, "Tanıyı ilk aldığımda çok üzülmüştüm ama arkadaşlarımın, ailemin desteğiyle bunu başarabileceğime inandım. Şimdi bu hastalığı başardım. Şimdi daha iyiyim" diye konuştu.

'SAĞLIĞIMIZ SAÇLARIMIZIN DÖKÜLMESİNDEN DAHA ÖNEMLİ'

Lösemi savaşını yenen Cansu Solak ise "Saçlarım uzundu, belime kadar geliyordu. Bu nedenle ilk başta kestirmek istememiştim. Sonra saçımı küt kestirdim. Daha sonra daha da kısaltmam gerektiğini söylediklerinde cesaret edemedim. İlacı almaya başladığımda yavaş yavaş dökülüyordu ama annemler bana göstermiyordu. Yaklaşık 1 sene aynalara bakmadım. Herkesin başına bu durumun geldiğini öğrenince, saçlarımın döküldüğüne üzülmemeye başladım. Saçlarımızın dökülmesi o kadar önemli değilmiş aslında. Çünkü hayatta çok daha önemli şeyler varmış. Şu an yine dökülse eskisi kadar üzülmem. Çünkü sağlığımız bizim için daha önemli. Bizden daha önemlisi yok, saçlar daha geri planda" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

