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(ÖZEL) Uğur İnceman: Yeni nesil teknik direktörler Türk futboluna çok büyük katkı sunacak

DHA

(ÖZEL) Uğur İnceman: Yeni nesil teknik direktörler Türk futboluna çok büyük katkı sunacak


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen ve şu an TFF'de antrenör eğitim programında görev alan eski milli futbolcu Uğur İnceman, yabancı kuralının serbest olduğu dönemde birçok Türk oyuncunun yurt dışına transfer olduğunu söylerken, yeni nesil Türk teknik direktörlerin ise Türk futboluna çok büyük katkılar sunacağına dikkati çekti.
Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor, Konyaspor ve Eskişehirspor formalarını terleten ve milli takımın çeşitli yaş kategorilerinde şans bulan eski futbolcu Uğur İnceman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Uğur İnceman, kariyerinde milli takımlar düzeyi haricinde toplamda 498 mücadeleye çıktı. İnceman, bu maçlarda 34 gole imza atıp, 32 de asist yapma başarısı gösterdi.
"ALTYAPIDAKİ OYUNCULARI GELİŞTİRİRSEK 5 YIL İÇERİSİNDE ÇOK İYİ SONUÇLAR ALIRIZ"
Futbolu bıraktıktan sonra altyapı takımlarında antrenörlük yaptığını kaydeden Uğur İnceman, bir yıldan fazla süre içerisinde TFF bünyesinde antrenör eğitim programında yer aldığına dikkati çekti. İnceman, "Hem uluslararası hem de kendi ligimizde kalite arttı. Yeni nesil teknik direktörlerin oyun kurgusuna, anlayışa, felsefelere kafa yorduklarını çok net görüyoruz. Bununla birlikte altyapıdaki oyuncularımızı geliştirebilirsek uzun ve kısa vadede olsun, 5 yıl içerisinde çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.
"ERSUN YANAL İLE ÇALIŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"
Deneyimli teknik direktör Ersun Yanal'ın geçtiğimiz günlerde Türk futboluna kazandırdığı oyuncuların transfer bedellerinin 300 milyon Euro'ya ulaştığının hatırlatılması üzerine 41 yaşındaki isim, "Ersun hoca sevdiğim teknik direktörlerden biri ve onunla çok iyi zamanlar yaşadık. Aslında keşfeden demeyelim biraz da geliştiren diyelim. Ersun hoca geliştirme desek daha iyi olur, Manisaspor'dayken çok güzel bir ekiple çok güzel süreç yaşadık. Onunla çalışmaktan da çok mutluyum" diye cevap verdi.
"YENİ NESİL TEKNİK DİREKTÖRLER TÜRK FUTBOLUNA ÇOK BÜYÜK KATKI SUNACAK"
Yeni nesil teknik direktörlerin Türk futboluna çok büyük katkılar sunacağına dikkati çeken Uğur İnceman, şöyle devam etti:
"Bu sevindirici, futbolda olduğu gibi belli bir süreden sonra genç oyuncular çıkıyor ve yerinizi alıyor. Belli bir yaşa geldikten sonra futbolu bırakmak zorunda kalıyoruz. Antrenörlük yolunda birçok arkadaşımız yol almış ve başarılı olanlar var. İyi işler çıkarmaya çalışanlar var. Bunları görebiliyoruz. Bunun da Türk futbolu adına çok güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Kendi yeni nesil antrenörlerimizi yetiştirirken aynı zamanda da sonuca etki edeceğini umuyorum. Şu an antrenörlük yapan birçok genç teknik direktör çok başarılı işler çıkarıyor ve Türk futboluna çok önemli katkılar yapacak."
"YABANCI KURALI SERBESTKEN BİRÇOK OYUNCUMUZ YURT DIŞINA TRANSFER YAPTI"
Türkiye'de uygulanan yabancı kuralıyla ilgili görüşlerini de belirten İnceman, "Ben bu süreci kendim yaşamadım ama zorlandıklarını gayet görebiliyorum. Bazen sadece yabancı kuralından dolayı mecburiyetten yerli oyuncu oynattıklarını görüyoruz. Bu kural tabii ki teknik direktörleri zorluyor. Açıkçası çok sağlıklı ortamın olmadığını düşünüyorum. Çünkü hep hesap kitap yapmak zorundasınız, bunun da uzun vadede gelişim adına katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Yabancı kuralı serbestken birçok oyuncumuz yurt dışına transfer yaptı. İlla ki bir kural olması gerektiğini düşünmüyorum. O zaman da oyuncular çıktı, yetenekliyse zaten oynuyor. Burada yerli yabancı, genç yaşlı ayrımı yapmadan iyi olan zaten sahada yerini alıyor" açıklamasında bulundu.
"ÇOK BÜYÜK HAYALLERİM VAR"
Kendi adına hedefleri olduğuna dikkati çeken İnceman, antrenörlüğün de bunlardan biri olduğunu belirtti. Uğur İnceman, "Kısa vadede şu an bulunduğum ortam çok değerli. Kendi adıma çok güzel bir gelişim kaydettiğime inanıyorum. TFF'de antrenör gelişim programında yer almak ve bundan sonrasında bir futbol takımında görev alarak Türk futboluna katkı sağlamak istiyorum. Çok büyük hayallerim var" şeklinde konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Uğur İnceman'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-11-23 11:28:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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