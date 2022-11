Dünyaca ünlü Çıralı ve Olympos sahili dolu yağışı ile beyaza büründü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı ve Olympos bölgesinde yarım saat etkili olan dolu yağışı ile sahil kesimi beyaz örtü ile kaplandı. Çıralı ve Olympos da oturanlar en son 20 yıl önce yağan kardan sonra ilk kez sahil kesiminin beyaza büründüğünü belirtti.

Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesinde bulunan ve her yıl dünya genelinde yapılan en iyi plajlar listesinde yer alan Çıralı ve Kumluca ilçesinde bulunan Olympos sahilleri, 20 yıl aradan sonra beyaz renge büründü. Bugün saat 14.45 sularında bölgede etkili olan yağmurun yanı sıra Tahtalı Dağı´nın zirvesinde yağan kar yağışı ile birlikte Çıralı sahilinde ise 30 dakika boyunca dolu yağışı görüldü. Yağan dolu ile birlikte caretta carettaların yuvalama alanı olarak da tanınan Çıralı sahili tamamen beyaza büründü. Çıralı´da yaşayanlar ve turistler bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf ve video çektiler.

20 yıl önce Çıralı da kar yağışından dolayı sahilin beyaza büründüğünü o tarihten sonra ilk defa dolu yağışı ile tamamen beyaz bir görüntü oluştuğunu belirten Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya, "İlçemizde her mevsimi bir arada görmek mümkün. Kemer ilçe merkezinde yağış etkili olurken, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı´nın zirvesinde ise kar yağışı var. Çıralımızda da dolu yağığışı ile sahili beyaza bürüdü. İnanın muazzam bir görüntü oluştu. Yaşanan dolu yağışından dolayı aldığım bilgiye göre her hangi bir zarar gören yerimiz ya da ekinimiz olmadı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Levent YENİGÜN

2022-11-25 19:01:32



