Hull City, Antalya'ya geldi



Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) İngiltere Championship takımlarından Hull City, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını yapmak üzere Antalya'ya geldi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, 2022 FIFA Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını yapmak üzere Corendon Hava Yolları'na ait uçakla Antalya'ya geldi. Kafilede Antalya'da bulunan Doğukan Sinik yer almazken, oyuncu takıma kentte dahil olacak. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar havalimanı dış hatlar terminalinden inerken kendilerini bekleyen otobüslere binerek kamp yapılacak otele doğru hareket etti.

1 HAFTA KALACAK

Hull City, toplam 1 hafta Antalya'da kalacak ve Türk takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak. Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek isteyen Hull City, 30 Kasım Çarşamba günü Başakşehir, 3 Aralık Cumartesi günü ise Trabzonspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Antalya´da takımlarıyla buluşacak olan yüzlerce Hull City taraftarı da maçları yerinden takip edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların havalimanından çıkması detaylar

Taraftarların gelmesi detay

Ozan Tufan'dan detaylar

Takım otobüsü önünde futbolculardan detaylar

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-11-27 19:23:49



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