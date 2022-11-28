Girişimci gençlerden alkollü araç kullanımına karşı 'Şoför İste' uygulaması



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da girişimci 2 genç, Türkiye'deki trafik kazalarının en büyük nedenlerinden olan alkollü araç kullanımının engellenmesine yönelik 'Şoför İste' isimli e-uygulama geliştirdi. Cep telefonuna yüklenen uygulama ile kendi aracıyla bir mekana gidip alkol kişiler, anlık işlemle şoför talebinde bulunabiliyor. Şoför, müşteriye ait araçla alkol alan kişiyi istediği adrese bırakıyor.

Ekonomi mezunu Turan Kabadayı (25) ile işletme mezunu ortağı Ahmet Maden (26), Türkiye'deki trafik kazalarının en büyük nedenlerinden olan alkollü araç kullanımının engellenmesine yönelik bir proje hayata geçirdi. İki arkadaş, alkollü araç kullanımı nedeniyle yaşanan trafik kazalarını önlemek için 'Şoför İste' isimli e-uygulamayı geliştirdi. Mayıs ayında hayata geçen e-uygulama, şimdilik Antalya'da kullanılabiliyor. Cep telefonuna yüklenen uygulama ile kendi aracıyla bir mekana gidip alkol alan kişiler, anlık işlemle şoför talebinde bulunabiliyor. Tam zamanlı veya part-time çalışan 17 şoförden biri, uygulama sağlayıcılarca mekana bırakılıyor. Şoför, müşteriye ait araçla alkol alan kişiyi istediği adrese götürüyor. Ücretlendirme ise kilometresi 12 TL şeklinde ve kullanıcı onayıyla yine uygulama üzerinden gerçekleşiyor.

EN ÇOK CEZAİ İŞLEM ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINDA

'Şoför İste'nin bir şoför kiralama uygulaması olduğunu belirten Ahmet Maden, "2022 yılı mayıs ayında Antalya'da start verdik. Şoförlerimiz profesyoneldir. Alkollü araç kullanımının önüne geçmek hem kamu düzeni hem toplumsal fayda sağlamak adına yapılmış bir uygulama. Şoförlerimiz kullanıcılara sadece bulundukları yerden gidecekleri yere kadar hizmet veriyor. İnsanların alkollü araç kullanarak trafik kazası yapmalarının önüne geçilmesi için yapılmış bir uygulama. 2021 yılında trafikte en çok cezai işlem, alkollü araç kullanımına yönelik olmuş. Alkollü araç kullanımının önüne geçmek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak adına yaptığımız bir iş" dedi.

'TÜRKİYE'DE ŞU ANDA BÖYLE BİR SİSTEM YOK'

Uygulamada kullanıcının, bulunduğu konum, nereye gideceği ve saat bilgileri gibi belli adımları oluşturduktan sonra rezervasyonu yapabildiğini söyleyen Maden, "Türkiye'de şu anda bizim iş modelimizde çalışan bir sistem yok. Bu fikrin ortaya çıkışı; yakın arkadaşım ve ortağım Turan Kabadayı'nın yaşadığı, çevremizde de gördüğü ve çözüm üretmeye çalıştığı bir durum olarak ortaya çıktı. 'Böyle bir şey yapılabilir mi, anlık şoför kiralama olabilir mi' diye konuştuk. Daha sonra bunun olabileceğine inandık ve yola çıktık. Şu anda Antalya'da, belli bir kitleye hizmet veriyoruz. Çok mutluyuz, aynı şekilde kullanıcılarımız da çok mutlu. Şu anda uygulamayı en az 1 kez kullanmış kişi sayısı 100 kadar. Haftada 1, 2 veya 3 kez kullanan yaklaşık 70 kullanıcımız var" diye konuştu.

Uygulamanın mekanlarca da beğenildiği dile getiren Maden, şehir dışı işleri için de şoför talep edildiğini, günlük veya 2 günlük hizmet sunulduğunu söyledi. Maden, "Kendimize ait araçla taşıma yapmıyoruz. Sadece müşteriye ait aracı kullanabilecek şoför hizmeti sunuyoruz" dedi. Hem il geneli hem de şehir dışına yönelik Antalya'dan her yere hizmet verebildiklerini anlatan Maden, uygulamadan şoförlerin de memnun olduğunu aktardı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN 176 BİN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın 2022 yılı ekim ayı sonu itibarıyla hazırladığı istatistiklere göre; Türkiye'de toplam 402 bin 54 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1563'ü ölümlü (1872 ölen), 163 bin 87'si yaralamalı (244 bin 188 yaralanan), 237 bin 404'ü de maddi hasarlı oldu. Ölümlü ve yaralamalı kazalara neden olan sürücü kusurlarına göre, 1545'i 'alkollü araç kullanmak'tan kaynaklandı. Emniyet ekiplerince yapılan denetimlerde alkollü araç kullanan 176 bin 991 sürücü tespit edildi. Bu sayının 22 bin 618'i ekim ayında yakalandı. Bu yıl 10 aylık dönemde alkollü araç kullanmak da dahil trafik kurallarını ihlal edenlere toplamda 18 milyon 913 bin 810 TL trafik cezası uygulandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-11-28 10:19:11



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