Remzi Çayır: Pençe-Kilit Kara Harekatı öncesi ABD ve Rusya'dan ses geliyor



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) MİLLİ Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, "Pençe Kilit operasyonu başlamak üzereyken sesler PKK'dan, terör örgütünden gelmiyor. Nereden geliyor sesler, Amerika'dan, Rusya'dan geliyor. Ne diyorlar, 'Aman dokunmayın, büyüttüğümüz, büyütmeye çalıştığımız terör yavrumuza dokunmayın' diyorlar" diye konuştu.MYP tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Genişletilmiş İstişare Toplantısı' başladı. Toplantıya partinin merkez karar ve yönetim kurulu üyeleri ve il başkanları katıldı. Salondaki bir koltuğa 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafı konuldu. Toplantının açılışında konuşan MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, ülkelerin ve toplumların menfaatlerine, ideallerine göre yaşadıklarını belirtti. Çayır, "Yanıbaşımızda terör sinsi ve farklı yapısıyla karşımıza çıkarken, hatta isimler değiştirerek uluslararası arenada kendisini meşru gösterme çabasına girerek, bizi bir şekilde zayıf düşürmeye çalışmaktadır. Terör örgütünün de faaliyeti ve varlığı bir türlü sona erdirilememektedir. Elbette bunun sebepleri var" dedi.Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne yönelik Pençe Kilit kara harekatı düzenlenmesinin an meselesi olduğunu dile getiren Çayır, şunları söyledi:"Pençe Kilit operasyonu başlamak üzereyken sesler PKK'dan, terör örgütünden gelmiyor. Nereden geliyor sesler, Amerika'dan, Rusya'dan geliyor. Ne diyorlar, 'Aman dokunmayın, büyüttüğümüz, büyütmeye çalıştığımız terör yavrumuza dokunmayın' diyorlar. Müttefik olduklarını, dost olduklarını, birlikte iş birliği yapmakta olduklarını iddia eden Rusya da, Amerika da ne yazık ki söz konusu iç güvenliğimiz, dış güvenliğimiz olduğunda hiçbir zaman gözümüzün yaşına bakmamakta, dünü unutmakta, dostluğu ve müttefikliği rafa kaldırabilmektedir. 'Dokunmayın' diyorlar. Neye dokunmayalım. 'Terör örgütüne dokunmayın, silah verdiğimiz PKK'ya PYD'ye dokunmayın' diyorlar.""MEMLEKETİMİZ SÖZ KONUSUYSA GELECEĞİMİZ FEDA OLSUN"MYP'nin millet ve memleket meselelerinde devletin yanında duracağını ifade eden Remzi Çayır, "Biz milletin menfaati, milletin geleceği söz konusu olduğunda hiçbir güce ram olmayız, hiçbir dünyalık hesabın içine giremeyiz. Bu ülkenin birliği ve beraberliği söz konusu olduğunda, bu ülkenin sevdalıları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları asla ve asla oy hesabı yapamazlar. Onun için de mutlak anlamda dış güvenliğini, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Ürdün'de arayan ABD, sınırda başımıza bela açmaya çalışan terör örgütüne sahip çıkmak için çırpınıp durmakta. Bizim şu veya bu şekilde sınırlarımızı savunma için bile adım attığımızda sesini yükseltmekte ve bize engel olmaya çalışmaktadır. Milli Yol Partisi bu konuda asla ve asla siyaset bakmaz, iç siyasetin şu veya bu şekilde girdabına düşmez. Memleketimiz söz konusuysa geleceklerimiz feda olsun" diye konuştu.Partilerinin kuruluş döneminde herkesin kendilerine istihza ile baktığını, 120'den fazla parti olduğunu hatırlattığını söyleyen Çayır, şunları söyledi:"Düşünürün biri 'İcat ihtiyaçtan doğar' demiş. İhtiyacın olduğu yerde, talep devam ettiği müddetçe, problemler var olduğu müddetçe arayışlar devam edecektir. Türkiye'de ne yazık ki bu arayışı var eden hükümetler ve iktidarlar olmuştur. Eğer Türkiye'de mevcut iktidar veya iktidarlar gereği gibi ülkeyi yönetmiş olsalardı, milleti mutlu etmiş olsalardı, insanları onurlu ve şerefli yaşatmış olsalardı, yeni partilere ihtiyaç olmaz, partilerin sayısı 127'yi bulmazdı."MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, genel seçimlere parti olarak tek başlarına katılacaklarını ve ülkücü bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söyledi.MYP Genişletilmiş İstişare Toplantısı yarın sona erecek. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2022-12-03 15:13:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.