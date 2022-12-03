Giresunspor, hazırlıklarına Antalya kampında devam etti

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Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA) Giresunspor, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aradan dolayı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, hazırlıklarına Antalya kampında bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. İkinci etap kamp çalışmaları için 1 Aralık'ta Antalya'ya gelen Giresunspor'un bugün gerçekleştirdiği antrenman, düz koşuyla başladı. Antrenman, topla gerçekleştirilen ısınma hareketleri ve yarı alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Karadeniz ekibi, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Futbolculardan detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN

2022-12-03 16:39:39



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