Yılbaşının simgesi 'yapay çam ağacı' cep yakıyor



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-YILBAŞI kutlamasında tercih edilen yapay çam ağacının fiyatı, geçen yıla göre 2 kat artarak 550 liradan satılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kentteki yabancı nüfusunun arttığı Antalya'da yılbaşı ağacının fiyatı, süslemeler de eklendiğinde 1200 lira ile 13 bin lira arasında değişiyor.

Koronavirüs salgını sürecindeki tedbirlerin ardından eğlenceye yönelik kısıtlamaların olmayacağı yılbaşı gecesi için otel, restoran ya da evlerde kutlama hazırlıkları başladı. UkraynaRusya savaşı sonrası yabancı sayısının arttığı Antalya'da, yeni yılı evde kutlayacakları alışveriş telaşı sardı. Ev süslemesi içinse ilk tercih yapay çam ağacı oldu.

EVLERDE YILBAŞI HAZIRLIĞI

Yılbaşını evde kutlamak isteyenler, hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile online alışveriş sitelerine yoğun ilgi gösterdi. Hediyelik eşya satan Charlotte Öztürk, koronavirüs sonrası insanların yılbaşını evde kalabalık kutlamayı planladığını, bunun için hazırlıklara başladıklarını vurguladı. Otel ve restoran işletmelerinin de süsleme için alışveriş yaptığını dile getiren Öztürk, özellikle yabancıların süsleme için hediyelik eşya mağazalarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

YILBAŞI AĞACI SÜSLEMENİN MALİYETİ

Yabancılara yönelik satışların arttığını kaydeden Öztürk, ev süslemesi fiyatları hakkında şu bilgileri verdi:

"Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacı, 550 liradan alıcı buluyor. 180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 900, 210 santimetre uzunluğundaki ağaçlar 1500 lira, 3 metre boyundaki 6 bin liradan satılıyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 12'li çan 75 lira, 4'lü melek 90 lira, 4'lü süs çizme 75 lirayken 6'lı top 60, 3'lü küçük Noel Baba maketi 15 lira, 12'li fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 60 lirayken, LED ışık 100 liradan satılıyor."

FİYATLAR 2 KAT ARTTI

Geçen yıla göre yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının bu sene ikiye katlandığını hatırlatan Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 1200 lira ile 13 bin lira arasında değişiyor. Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler. Pandemi sonrası herkes mutlu şekilde yeni yıla girmek istiyor. Yeni yılı evde karşılayacak olanlar, bütçe ve zevklerine göre hazırlığını yapıyor. Fiyatlar geçen yıla göre 2 kat arttı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2022-12-04 11:01:48



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