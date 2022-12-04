Yılbaşının simgesi 'yapay çam ağacı' cep yakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşının simgesi 'yapay çam ağacı' cep yakıyor

DHA

Yılbaşının simgesi 'yapay çam ağacı' cep yakıyor


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-YILBAŞI kutlamasında tercih edilen yapay çam ağacının fiyatı, geçen yıla göre 2 kat artarak 550 liradan satılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kentteki yabancı nüfusunun arttığı Antalya'da yılbaşı ağacının fiyatı, süslemeler de eklendiğinde 1200 lira ile 13 bin lira arasında değişiyor.
Koronavirüs salgını sürecindeki tedbirlerin ardından eğlenceye yönelik kısıtlamaların olmayacağı yılbaşı gecesi için otel, restoran ya da evlerde kutlama hazırlıkları başladı. UkraynaRusya savaşı sonrası yabancı sayısının arttığı Antalya'da, yeni yılı evde kutlayacakları alışveriş telaşı sardı. Ev süslemesi içinse ilk tercih yapay çam ağacı oldu.
EVLERDE YILBAŞI HAZIRLIĞI
Yılbaşını evde kutlamak isteyenler, hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile online alışveriş sitelerine yoğun ilgi gösterdi. Hediyelik eşya satan Charlotte Öztürk, koronavirüs sonrası insanların yılbaşını evde kalabalık kutlamayı planladığını, bunun için hazırlıklara başladıklarını vurguladı. Otel ve restoran işletmelerinin de süsleme için alışveriş yaptığını dile getiren Öztürk, özellikle yabancıların süsleme için hediyelik eşya mağazalarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
YILBAŞI AĞACI SÜSLEMENİN MALİYETİ
Yabancılara yönelik satışların arttığını kaydeden Öztürk, ev süslemesi fiyatları hakkında şu bilgileri verdi:
"Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacı, 550 liradan alıcı buluyor. 180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 900, 210 santimetre uzunluğundaki ağaçlar 1500 lira, 3 metre boyundaki 6 bin liradan satılıyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 12'li çan 75 lira, 4'lü melek 90 lira, 4'lü süs çizme 75 lirayken 6'lı top 60, 3'lü küçük Noel Baba maketi 15 lira, 12'li fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 60 lirayken, LED ışık 100 liradan satılıyor."
FİYATLAR 2 KAT ARTTI
Geçen yıla göre yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının bu sene ikiye katlandığını hatırlatan Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 1200 lira ile 13 bin lira arasında değişiyor. Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler. Pandemi sonrası herkes mutlu şekilde yeni yıla girmek istiyor. Yeni yılı evde karşılayacak olanlar, bütçe ve zevklerine göre hazırlığını yapıyor. Fiyatlar geçen yıla göre 2 kat arttı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-12-04 11:01:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunsporlu futbolcu Rahmetullah Berişbek, Süper Lig'in ikinci yarısına ümitle bakıyor:
YEREL HABERLER Giresunsporlu futbolcu Rahmetullah Berişbek, Süper ...
Antalyaspor hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Antalyaspor hazırlıklarına devam etti
Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birinciliği Mustafa Yılmaz elde etti
YEREL HABERLER Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birinciliği Mustafa ...
Antalya'da internet üzerinden kaçak sigara ve içki satan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da internet üzerinden kaçak sigara ve içki ...
Ayak Tenisi Dünya Festivali, Alanya'da sona erdi
YEREL HABERLER Ayak Tenisi Dünya Festivali, Alanya'da sona erdi
Umut Bozok: Fenerbahçe maçı, bizim ve taraftarlar için çok önemli
YEREL HABERLER Umut Bozok: Fenerbahçe maçı, bizim ve taraftarlar ...
(Görüntülü) BÜYÜK MANAVGAT YANGINI SONRASI 297 KONUTUN HAK SAHİBİ KURAYLA BELİRLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BÜYÜK MANAVGAT YANGINI SONRASI 297 ...
Trabzonspor-Hull City maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hull City maçının ardından
Trabzonspor-Hull City maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hull City maçının ardından
Giresunspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Giresunspor'da hazırlıklar sürüyor
Trezeguet: Sonraki maçlarda daha da üstüne koyarak gideceğiz
YEREL HABERLER Trezeguet: Sonraki maçlarda daha da üstüne koyarak ...
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Hull City hazırlık maçında Trabzonspor ile berabere kaldı
YEREL HABERLER Hull City hazırlık maçında Trabzonspor ile berabere ...
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Eğitim-Bir-Sen 17. Türkiye Buluşması Antalya'da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen 17. Türkiye Buluşması Antalya'da ...
Trabzonspor - Hull City (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Hull City (FOTOĞRAFLAR)
Eğitim-Bir-Sen 17´nci `Türkiye Buluşması, Antalya'da gerçekleşti
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen 17´nci `Türkiye Buluşması, Antalya'da ...
Büyük Manavgat yangını sonrası 297 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
YEREL HABERLER Büyük Manavgat yangını sonrası 297 konutun hak sahibi ...
(Görüntülü) Giresunspor, hazırlıklarına Antalya kampında devam etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Giresunspor, hazırlıklarına Antalya ...
Giresunspor, hazırlıklarına Antalya kampında devam etti
YEREL HABERLER Giresunspor, hazırlıklarına Antalya kampında devam ...
Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları çekildi
YEREL HABERLER Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 ...
(Görüntülü) REMZİ ÇAYIR: PENÇE-KİLİT KARA HAREKATI ÖNCESİ ABD VE RUSYA&#039;DAN SES GELİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) REMZİ ÇAYIR: PENÇE-KİLİT KARA HAREKATI ...
Remzi Çayır: Pençe-Kilit Kara Harekatı öncesi ABD ve Rusya'dan ses geliyor
YEREL HABERLER Remzi Çayır: Pençe-Kilit Kara Harekatı öncesi ABD ve ...
Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve personeli kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve personeli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.