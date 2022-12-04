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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nda şampiyon Alman sporcu Benediç Staven oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen toplam 100 bin Euro ödüllü Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Bu yıl 10'uncusu yapılan turnuvada 63 takımda 63'ü profesyonel 252 oyuncu sahaya çıktı. Turnuvada Alman golfçü Benediç Staven şampiyon olarak 5 bin Euro'luk ödülün sahibi oldu. İkinci Stewen Tiley 3 bin 500 Euro, üçüncü Stuard Manley de 2 bin 500 Euro ödül kazandı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen gala yemeği ve törenle verildi. Dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Otel Genel Müdürü Gökhan Yılmaz, Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan tarafından verildi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Golf sahasından görüntüler

Ödül töreninden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-12-04 12:16:19



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