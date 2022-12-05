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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, hazırlık maçında Fortuna Sittard´a yenildi 

DHA

Adana Demirspor, hazırlık maçında Fortuna Sittard´a yenildi 


Adana Demirspor Fortuna Sittard: 1-2
Burak Yılmaz 11´de yer aldı Mustafa AKIN / Belek,(Antalya),(DHA) Adana Demirspor, hazırlık maçında Fortuna Sittard´a 2-1 yenildi.
Adana Demirspor, Dünya Kupası´na verilen arada hazırlıklarını Antalya´nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesinde sürdürüyor. Mardan Stadı´nda Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile hazırlık maçında karşılaşan Adana Demirspor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Adana Demirspor´un golünü 28´inci dakikada Onyekuru kaydederken, Fortuna Sittard´ın gollerini 8´inci dakikada Paul Gladon ve 38´inci dakikada Umaro Embalo attı.
BURAK YILMAZ İLK 11´DE YER ALDI
Dünya Kupası arasında çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Antalya´ya gelen Fortuna Sittard´da Burak Yılmaz, Adana Demirspor maçında ilk 11´de görev aldı. Kaptan olarak sahada yer alan Burak, 8´inci dakikada Paul Gladon ve 38´inci dakikada Umaro Embalo´nun kaydettiği gollerin asistini yaptı. Ayrıca Nuri Akşit de, mücadelenin 80´inci dakikasında Inigo Cordoba´nın yerine oyuna dahil oldu.
Öte yandan Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı karşılaşmada görev almadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mücadeleden görüntüler
Burak Yılmaz´ın detayları
Oğuzhan Özyakup´un detayları
Doğan Erdoğan´ın detayları
Fortuna Sittard´ın gol kaydetmesi
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN
2022-12-05 15:28:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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