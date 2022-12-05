Adana Demirspor, hazırlık maçında Fortuna Sittard´a yenildi 

Adana Demirspor Fortuna Sittard: 1-2
Burak Yılmaz 11´de yer aldı Mustafa AKIN / Belek,(Antalya),(DHA) Adana Demirspor, hazırlık maçında Fortuna Sittard´a 2-1 yenildi.
Adana Demirspor, Dünya Kupası´na verilen arada hazırlıklarını Antalya´nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesinde sürdürüyor. Mardan Stadı´nda Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile hazırlık maçında karşılaşan Adana Demirspor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Adana Demirspor´un golünü 28´inci dakikada Onyekuru kaydederken, Fortuna Sittard´ın gollerini 8´inci dakikada Paul Gladon ve 38´inci dakikada Umaro Embalo attı.
BURAK YILMAZ İLK 11´DE YER ALDI
Dünya Kupası arasında çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Antalya´ya gelen Fortuna Sittard´da Burak Yılmaz, Adana Demirspor maçında ilk 11´de görev aldı. Kaptan olarak sahada yer alan Burak, 8´inci dakikada Paul Gladon ve 38´inci dakikada Umaro Embalo´nun kaydettiği gollerin asistini yaptı. Ayrıca Nuri Akşit de, mücadelenin 80´inci dakikasında Inigo Cordoba´nın yerine oyuna dahil oldu.
Öte yandan Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı karşılaşmada görev almadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mücadeleden görüntüler
Burak Yılmaz´ın detayları
Oğuzhan Özyakup´un detayları
Doğan Erdoğan´ın detayları
Fortuna Sittard´ın gol kaydetmesi
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN
2022-12-05 15:28:57
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