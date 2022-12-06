Antalya'da bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 4 yaralı

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da iki grup arasında `yan bakma´ nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Balık Pazarı Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlenmek amacıyla Kaleiçi´ne gelen iki grup arasında `yan bakma´ gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.E., A.K. ve B.A. ile kavgayı ayırmaya gelen V.E., çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son bulurken, yaralılar çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-12-06 23:43:00



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