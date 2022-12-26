Antik kentin surlarından düşen Rus turistin ayağı kırıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Termessos Antik Kenti'nin surlarından düşen Rus kadın turistin sol ayağı kırılırken, sedyeyle yaklaşık yarım saat taşınarak kara yoluna çıkarıldı.

Güllük Dağı Milli Parkı'nda, Termesos Antik Kenti'nin yaklaşık 5 metre yükseklikteki tiyatro kısmındaki surlardan birinin düştüğü ihbarıyla bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sol ayağında kırık tespit edilen ve ismi açıklanmayan Rus turisti sedyeyle yaklaşık yarım saat taşıyıp, kara yoluna çıkardı. Sağlık ekibine ulaştırılan kadın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-12-26 17:45:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.