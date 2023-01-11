Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi (2)

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OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Antalya'da yağışla birlikte etkili olan fırtınada Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde park halindeki otomobilin üzerine gövdesinden kırılan ağaç devrildi. Hasar gören aracın sahipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla birlikte adrese gelen ekipler, aracın üstündeki ağacı indirip, kestikten sonra yolu trafiğe açtı. (DHA)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-11 12:23:29



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