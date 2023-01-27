Antalya'da etkili olan fırtınada araçlar yolda kaldı, uçağa yıldırım isabet etti (2)

PAZAR ÇATISI ÇÖKTÜ, TABELALAR UÇTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün `turuncu´ kodla uyardığı turizm kenti Antalya´da fırtınanın etkisiyle Kundur turizm merkezinde yer alan bir pazar yerinin çatısı çöktü. Pazar yerinde bulunan bazı araçlar da maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı. Kentin bir başka noktasında ise şiddetli rüzgardan dolayı işletmelerin tabelalarının uçtuğu görüldü.
Sağanak yağıştan dolayı kent merkezinde suyla dolan alt geçitlerde bazı araçlar mahsur kaldı. Ekiplerin trafiğe kapattığı alt geçitte suya gömülen bir otomobil, çekici yardımıyla çıkartıldı. Belediye ekipleri alt geçitleri biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Saat 21.00 sıralarında şiddetini azaltan fırtına ve yağışın cumartesi günü de etkisini sürdüreceği belirtildi. (DHA)Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-01-27 23:18:43
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