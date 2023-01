Bakan Soylu: 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 241 kişi gözaltına alındı (2)

TUTUKLAMALAR 122 BİNE ÇIKTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve 81 il narkotik suçlarla mücadele şube müdürleri yer aldı.

Uyuşturucuyla mücadelede arz, tedavi ve rehabilitasyon ile önleme çalışmalarını anlatan Bakan Süleyman Soylu, bu mücadelede her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün emniyet birimlerine hem talimat hem takdirleri hem de özellikle birimlerin kapasiteleri açısından gerekli destekleriyle en büyük payı ortaya koyduğunu söyledi. Soylu, "Eğer bugün uyuşturucuyla mücadelede 36 binden 122 bine tutuklamalar çıkmışsa burada bütün kurumların büyük bir birliktelik, aynı meseleyi beraber yönetme anlayışı mevcuttur" dedi.

`İLK KEZ UYUŞTURUCU TİCARETİNE BULAŞAN SAYISI DÜŞTÜ´

Terör ve mali suçlarla mücadelede olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelede de ipin ucunu yakaladıklarını dile getiren Bakan Soylu, 2018'de 265 bin olan ihbar sayısının, 2022'de 146 bine düştüğünü, bunun da sokaklarda mücadelenin o kadar iyi yapılmasına bağlı ihbar sayısının da gün geçtikte azaldığını göstermesi anlamına geldiğini söyledi. Uyuşturucu operasyon sayısının 2018'de 86 bin iken bugün 245 bine kadar yükseldiğini belirten Soylu, "Trend gittikçe artıyor, üç kat. Buna rağmen ilk kez uyuşturucu ticaretine bulaşan sayısı 19 binden 15 bin 500'e düştü. Bu önemli bir rakamdır. Demek ki sahada otaya koyduğumuz baskının sonucu, yani ipin ucunu yakaladığımız yer dediğim yer burasıdır" diye konuştu.

`YAKALAMALARDA SAYILAR AVRUPA'NIN ÜSTÜNDE´

Amerika ve Avrupa'nın uyuşturucuyu serbest bıraktığı bazı uygulamalardan bahseden ve bu konuda havlu attıklarını söyleyen Bakan Soylu, Amerika Afganistan'ı işgal ettiğinde 17 bin hektar olan haşhaş ekilen alan miktarının, Amerika oradan çıkarken 300 bin hektara yükseldiğine işaret etti. Uyuşturucu meselesinin küresel bir tehdit olduğunu anlatan Bakan Soylu, özellikle 15 Temmuz'dan sonra uyuşturucu arzıyla ilgili çok ciddi mücadele verildiğini belirterek, "2020 yılında tüm Avrupa ülkeleri 5,1 ton eroin, 4,7 milyon ecstasy tablet, 2,8 milyon kök kenevir yakalamışken, Türkiye tek başına 13,4 ton eroin, 11,1 milyon tablet ecstasy, 115 milyon kök kenevir yakaladı. Türkiye'de bir kez uyuşturucu kullananın toplam nüfusa oranı yüzde 3,1, Avrupa'da yüzde 29" ifadelerini kullandı.

2022'DE ÖLÜM SAYISI 250'NİN ALTINA İNDİ

Avrupa ve Amerika'nın bunu bir kültür haline getirmeye çalıştığını ve bu mücadelede havlu attıklarını belirten Soylu, "Kullanımına izin verdikleri için Amerika'da milyonda 324 kişi ölüyor. Milyonda Norveç'te 84 kişi, Almanya'da 29, bizde ise milyonda 4,7, 2022 yılında ölümler düştüğü için 4,5'un altına düşecek. Onlar sürekli yükseliyor, bizde de ölümler sürekli düşmektedir. Türkiye'de 2017'de ölen sayısı 941 iken, metamfetamine rağmen geçen yıl 270'e, bu yıl da adli tıp rakamları tamamlanmak üzere 250'nin altındaki bir sayıya gelmiş durumdayız. Yani 4'te 1'e doğru uyuşturucuya bağlı ölümler Türkiye'de metamfetamine rağmen azalmıştır. Metamfetaminin rotasını değiştirdiğimiz andan itibaren Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı çok daha az bir noktaya, 100'ün altına düşebileceğini hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

METAMFETAMİN YİNE BİRİNCİ TEHDİT

Metamfetaminin İran'dan gelen ve hangi uluslararası eksen tarafından üretildiğini takip ettikleri bir uyuşturucu türü olduğunu söyleyen Soylu, geçen yıl 16,2 ton metamfetamin yakaladıklarını açıkladı. Soylu, 2021 ve 2022'de de en önemli tehditlerden biri olan metamfetaminin şimdi yine birinci tehdit olduğu uyarısında bulundu. Tehditlerde ikincinin sentetik ecza, üçüncünün eroin olduğunu dile getiren Soylu, eroinde rotanın güneydoğudan giriş ve dağılmasının engellendiğini ve Akdeniz üzerine kaydığını kaydetti.

'BUNU SADECE BACAK KIRIN DİYE YAPMADIK'

Bu baskının aynı şekilde metamfetaminde de sağlanmasını isteyen Soylu, "15-64 yaş aralığında AB ortalaması madde bağımlılığı milyon kişi başına ölüm 16,7 kişi. Bu oran Norveç'te 85, İsveç'te 73, Finlandiya'da 72, Yunanistan'da 38, Hollanda'da 32, Fransa'da 9, İtalya'da 8 iken Türkiye'de 2021'de 4,7, 2022'de 4,5'un altına düşmüştür. Bunu sadece bacak kırın diye yapmadık. Biz orada kararlığımızı gösterdik, samimiydik, haklıydık" dedi.

PKK'YA 289 MİLYAR LİRALIK DARBE

Araştırmalara göre, uyuşturucuya başlayanların yüzde 75'inin arkadaş ısrarıyla başladığını açıklayan Soylu, anne-babalara seslenerek, "Okuldan gelirdik annemiz çantamıza bakardı, 'acaba ne var çantasında' diye. Bundan koptuğumuz anda, bambaşka maliyetler ve risklerle karşı karşıya kalabiliriz. Hem özenme hem merak toplam yüzde 55, 2016'da 86 bin olan operasyon sayısını 245 bine, 37 bin olan uyuşturucudan tutuklu sayısını 122 bine çıkararak gerçekleştirdik. Belki avukatları çok üzülecek ama PKK'nın tam 289 milyar liralık uyuşturucu gelirini keserek bunu sağladık. 81 ilde alın teri döken ve risk alan narko timlerimizle yaptık. 2016'dan bugüne kadar İHA ve SİHA desteğiyle tam 284 büyük çaplı narko-terör operasyonlarımızla yaptık" dedi.

GERİYE KALAN 14 BİN METRUK BİNA DA YIKILACAK

İlk başta 60 bin olarak tespit edilen metruk bina sayısının 124 bin 374'e çıktığını dile getiren Soylu, "Bu 124 bin 374 metruk binanın 90 bin 478'ini yıktık. Bizatihi kendim ilgilendim. Çünkü bizim en büyük derdimiz uyuşturucunun kullanıldığı yer. 14 bin 507'sini rehabilite ettik, geri kalan 14 bini için de çalışmamız devam ediyor, onları da yıkacağız. Beni bağışlayın, hani ilk evlenenler gittikleri yerde ev bakarlar ya, benim de gittiğim yerlerde gözüm metruk binalara bakıyor. Geçen Beyoğlu'na gittim, dedim 'Burada metruk bina var mı?', 'Var'. Dedim, 'Niye yıkmıyoruz?', 'İşte şöyleydi de böyleydi de'. 'Getirin kepçeleri' dedim. Getirdiler, yıktık, geçtik. Çünkü oradaki mahallelinin ıstırabını dinleseniz, diyorlar ki; 'Sabaha kadar buradan sesler geliyor.' İnler mi, cinler mi, periler mi var, ayyaş mı var. Birine taciz mi, tecavüz mü ediyorlar? Kimsenin bir şey bildiği yok, insanlar, çocuklar korkuyor. Bir mahalleyi bir travmaya sevk eden bir olayla karşı karşıyasınız ve uyuşturucunun yüzde 30'u kullanılıyordu metruk binalarda. 2022 araştırmasındaki sonuçlarda yüzde 21" dedi.

ARABADA KULLANIM DA ÖNLENECEK

Önümüzdeki dönem ağırlık verilecek önemli bir konunun da arabalarda uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik olduğunu açıklayan Soylu, uyuşturucu kullanımında yüzde 47 ile kişinin kendi evinin birinci, yüzde 21'le metruk binalar, üçüncü de 10,8 ile arabalar olduğunu söyledi. Soylu, "Evlerdeki uyuşturucu kullanımı konusundaki baskıyı anneler üzerinden kuruyoruz, 1,4 milyon anneye, En İyi Narkotik Polisi Annedir eğitimi verdik. MEB ile 3 ayda 25 milyon insana ulaşacağız öğrenci, veli ve öğretmenlere. Evdeki baskıyı böyle artırınca, metruk binalarda baskıyla yüzde 21'e düştü, üçüncü önemli kullanım yeri ise arabalar. Özellikle uyuşturucunun arabalarda kullanım saati olarak değerlendirdiğimiz saatlerde, saat 15.00-16.00'dan akşam üzerine kadar olan saatlerde yaptığımız araba operasyonlarını aynı şekilde devam ettireceğiz. Parklar da önemli, parkların ışıklandırılması ve her tarafının görülmesi önemli. Özellikle gece bekçilerimizin parklarda sürekli devriye atmaları bizim en temel meselelerimizden. Metruk binalarda çok ciddi baskı kurduk ve yüzde 21'e düşürdük. Geriye iki alanımız kaldı, kendi veya arkadaşının evi ve arabalar" diye konuştu.

'İFTİRALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Bu mücadeleyi yaparken üzüldükleri yönler olduğundan da bahseden Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Haksızlıkla, iftiralarla karşı karşıya kaldık. Türkiye'de uyuşturucunun cari açığı kapatmada bir enstrüman olarak kullanıldığı değerlendirmesi bizatihi her birimize yöneltilen bir suçlamadır. Çok net, bunu tek başıma yapamayacağıma göre, buradaki arkadaşlarım da tek başına yapamayacaklarına göre sınırdan girişine, satışına, dağıtımına kadar her bir aşamasında bizim dahlimiz olduğu ve bunu da aynı zamanda devletin gelirlerine yansıttığımız konusunda akla hayale, ipe sapa gelmez, sapkınlık derecesinde iftirayla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanlığı´nda 6,5'uncu yılım, Şunu gördüm; mali suçlarla, uyuşturucuyla, organize suçlarla ilgili büyük adımlar atmadan Türkiye'nin en az saldırılan bakanlarından biriydim. Ne zaman bu alanda küreği aldım, derinlere girmeye başladık, o zaman her türlü saldırıyla karşı karşıya kaldım. Kim hangi iftirayı atarsa atsın sonuç alamaz."

VALİ VE KAYMAKAMLARA SESLENDİ

Vali ve kaymakamlara çağrıda bulunan Bakan Soylu, "Anne bizim için kıymetlidir. Anne bizim medeniyetimizin anasıdır. Eğer bir anne-baba 'Benim evladımı uyuşturucudan kurtar' diyorsa, kaymakamlıklarımızın kapısı, valiliklerimizin kapısı sonuna kadar onlara açık olmalıdır. Onların dertleriyle dertlenmeyen bizden değildir, bu kadar basit, çok net. Onların derdiyle dertlenmeyen bu mücadeleye eksiklik yapmış olur. Kaymakamlığın kapısı açık olacak, valiliğin kapısı açık olacak. Allah muhafaza, biz çok riskleri olan insanlarız, her şeyle karşı karşıya kalabiliriz. Eğer o annelerin duasını alırsak, onlar bizleri, çocuklarımızın sizlerin muhafızları olur. Buradan tüm kaymakamlarımıza, tüm valilerimize sesleniyorum. Açık kapı dahil olmak üzere valiliklerimize ve kaymakamlıklarımıza, bütün birimlerimiz bağımlı anne-babaların emrindedir. Bu kadar açık. Bütün birimlerimiz her işi gücü bırakacak, birinci işleri budur. O annenin o babanın karşı karşıya kaldığı durumu hafifletmek ve onlara destek olmak sizin temel sorumluluk ve görevlerimizdir." (DHA)

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-01-31 14:38:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.