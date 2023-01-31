Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 18 derece; turistler yüzdü

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)YURDUN büyük bölümü soğuk hava ve kar ile mücadele ederken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne gitti. Turistlerlerden bazıları manzara eşliğinde sahilde yürüyüş yaparken, az sayıda kişi de yüzdü.

Turizm kenti Antalya'da bugün hava sıcaklığı 11 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak kayda geçti. Güneşli havayı fırsat bilen yerli halk ve turistler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bazıları sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları ise balık tuttu. Sahil kenarına giderek piknik yapanların yanı sıra, az sayıda kişi de denize girdi.

İngiltere'den eşiyle tatile gelen Leo Smith (43), Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti. İnsanların, hayvanların, denizin, havanın ve her şeyin çok güzel olduğunu belirten Smith, burada askılı tişörtle dolaştığını, ülkesinde bu zamanlarda asla bu şekilde giyinemediğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-01-31 15:24:20



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