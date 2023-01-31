Alanyaspor - Sivasspor maçın ardından 



Engin ATAOĞLU / ALANYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Deplasmanda aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Takım olarak puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bu maçta da bunu gerçekleştirmemiz lazımdı. Aradan sonra, haftalardır hep deplasmanda oynadık. Bir kere içerde evimizde oynadık. İyi bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplini bozmadan düzenli şekilde oynadık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Bu sadece bir maç önümüzde daha çok maç var. İnşallah daha iyi duruma geleceğiz. Çünkü gelmemiz gerekiyor. Mart'ta çok önemli bir Avrupa maçımız var. Türkiye kupası da var. Ligde ne kadar iyi olursak öteki maçlara da daha hazır oluruz. Takımı tebrik ediyorum maçın başından sonuna kadar güzel bir oyunla iyi bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

FARİOLİ: ÖZELEŞTİRİ YAPMAMIZ GEREKECEK

Aldıkları mağlubiyetten dolayı öz eleştiri yapmaları gerektiğini söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Bugün aslında skor nasıl oynadığımız çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Görünüşe bakılırsa oyuncularımız bugün saha çok bağlı değillerdi. Sahadan uzaklardı. Bu skor aslında bizim biraz daha şapkamızı önümüze koyup düşünmemize yardımcı olacaktır. En başta teknik sorumlu olarak ben, oyuncular ve kulüp olarak bizler bugünkü mağlubiyetten derslerimizi alıp önümüze bakmamız gerekiyor. Çok net bir şekilde öz eleştiri yapmamız gerekecektir" diye konuştu. "BU PROTESTO DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Maçtaki 3'üncü golün ardından tribünlerden Alanyaspor taraftarlarının 'Farioli istifa' tezahüratları hakkında gelen bir soru üzerine Farioli, "Taraftarımız iyi günde bizi alkışlarken, böyle bir günün ardından bizi protesto etmekte, hislerini ortaya koymakta haklılar. Her şey iyi gider başarı oyuncularındır. Kötü zamanlarda da sorumlu benim. Bu futbolun bir parçası. Teknik sorumlu olarak bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Taraftarın böyle bir hakkı elbette var. Protesto edebilirler. Bu futbolun bir parçası çok üzülmeye gerek yok. Bunu bir mesaj olarak alıyoruz. Fakat bu protesto dünyanın da sonu değil" ifadelerini kullandı.

"AMAÇ GÜVENLİ ALANDA KALMAK"

Bir gazetecinin, "İlk 5 takım ile puan farkı açılınca futbolcularda bir rehavet yaratmış olabilir mi ?" sorusunu da cevaplayan Farioli şöyle dedi:

"Evet, aslında söylemiş olduğunuz olay doğru noktada. Çünkü ilk beşten uzaklaştık fakat alt taraftan halen uzaklaşmış değiliz. Bizim oynadığımız futbol biran önce sonucu alıp, ihtiyacımız olan puanı alıp o güvenli bölgede kalmak adına. Şimdi Alanyaspor yıllarca üst sıralar için mücadele etti fakat bu seneki kadro mühendisliğimiz tamamen farklı. Biz hem genç oyuncularla oynamaya çalışıyoruz hem bütçemiz geçtiğimiz yıllara göre çok daha farklı. Bizim amacımız bu sene biran önce ihtiyacımız olan puanları alıp güvenli bölgede kalmak olacak"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Francesco Farioli'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-01-31 20:21:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.