Cargill, yeni markasının lansmanını Antalya´da yaptı

ANTALYA, (DHA) Cargill, Antalya´da gerçekleşen 29´uncu Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı´nda yerini aldı. Profesyonel mutfak markası Proverse´ün lansmanını da fuarda yapan şirket, sektör paydaşlarını ağırladı. Proverse´ün ilk ürünleri krem şanti ve pişirme kreması usta şeflerden tam not aldı. Cargill´in yağ ürün portföyüne sahip markası Turyağ da ustaların canlı lezzet şovları ile fuar katılımcılarından ilgi gördü.Cargill, profesyonel mutfaklar için inovatif ürünler sunacak markası Proverse´ü görücüye çıkardı. Antalya´da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29´uncu Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı kapsamında gerçekleşen lansmanda demo sunumları yapılan Proverse ürünleri şeflerin beğenisine sunuldu.Gıda sektörünün her alanında yenilikçi ürünler geliştirdiklerini söyleyen Cargill Gıda META Gıda Bileşenleri Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Beysel, "Cargill olarak 158 yıllık deneyimimiz ile global ölçekteki bilgi birikimimizi ülkemize aktararak yerli üreticilerin faydasına sunmaya devam ediyoruz. Türkiye´deki son teknolojiye sahip Ar-Ge tesislerimizde gıda sektörünün tüm alanlarına yönelik inovatif ürünler geliştiriyoruz. ANFAŞ´ta lansmanını yaptığımız Proverse markamız da HoReCa sektöründeki mutfak profesyonellerinin ihtiyaçlarına çözüm sunan yenilikçi ürünlerden oluşuyor. Günümüz yemek servisi dünyasında rekabet gücünü korumanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Cargill olarak, zamanın değişen tercih, beğeni ve ihtiyaçlarını yansıtan ürünlerimizle müşterilerimiz için lezzetten, sürdürülebilirlikten ve performanstan taviz vermeden güçlü bir tedarik zinciri ile güvenilir bir iş ortaklığı sunuyoruz. Proverse´ü böylesi önemli bir fuarda sektör profesyonelleri ile buluşturmak bizi çok mutlu etti" diye konuştu."ÜRÜN PORTFÖYÜ GENİŞLEYECEK, SIRADA ORTA DOĞU VE AFRİKA PAZARI VAR"Fuar süresince katılımcıların Proverse markası ve ürünlerine olan yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Beysel, "Bu ilgi, HoReCa sektöründe güncel beklentileri karşılayacak inovatif ürünlere olan ihtiyaçtan kaynaklanıyor. İlk etapta makarna, et, tavuk ve tatlılarda farklı bir deneyim sunacak pişirme kreması ve pastacılığın vazgeçilmez bileşeni olan krem şanti ile Proverse markasını profesyonellere sunuyoruz. Ürün portföyümüzü vegan köfte harcı, dondurma ve jöle gibi yenilikçi ürünlerimizle de hızla genişleteceğiz. Proverse bir Cargill markası olarak ilk kez Türkiye´de sektöre adım atıyor. Bu süreçte ülkemizde edineceğimiz bilgi ve deneyimle birlikte Proverse´ü Orta Doğu ve Afrika pazarlarına da taşıyacağız" ifadelerini kullandı."ŞEFLERİN BİRİNCİ TERCİHİ OLACAK"Proverse ürünleri Antalya´daki fuarda gerçekleşen galada sektör profesyonellerinden tam not aldı. Fine dining segmentinde Türkiye´nin en önde gelen isimlerinden biri olan ve kurumsal restoranlara danışmanlık da sunan Şef Murat Bozok, "HoReCa sektöründe işletmelerin en temel ikilemi kârlılığı korurken tercih edilen bir işletme olmayı sürdürebilmek. Bu nedenle doğru ve kaliteli malzeme ile güçlü tedarik zinciri oluşturabilmek çok önemli. Sektörü çok iyi tanıyan ve deneyimli Cargill´in, Proverse ile geliştirdiği yenilikçi ürünlerin, mutfak profesyonellerinin ihtiyaçlarına yanıt üreteceğine inanıyorum. Proverse, yüksek performanslı ve lezzetli ürünleri ile işletmelerin öncelikli tercihi olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya

2023-02-02 12:38:59



