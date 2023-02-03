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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 Stars International Cup Golf Turnuvası sona erdi

DHA

5 Stars International Cup Golf Turnuvası sona erdi


Kemer Counrty Golf Kulübü'nden 8 sporcu dereceye girdiNamık Kemal KILINÇ / BELEK,(DHA)Ventus Exclusive Travel Services tarafından Antalya'da düzenlenen 5 Stars International Cup Golf Turnuvası sona erdi. 
Gloria Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya; Türkiye'nin yanı sıra Kore, Polonya, Kamboçya, İtalya ve Litvanya'dan erkeklerde; U23, U18, U15, U12 ve U10, kızlarda; U23, U18 ve U15 olmak üzere toplam 8 kategoride 88 golfçü katıldı. Düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcular, Dünya Amatör Golfrang (The World Amateur Golf Rankings) puanlama lisansına da sahip olacak.
GÖKHAN BAL: GELECEK YIL AYNI ORGANİZASYONU ÜLKEMİZDE YAPMAYI PLANLIYORUZ
Turnuva hakkında bilgi veren Ventus Exclusive Travel Services CEO'su ve Organizasyon Sorumlusu Gökhan Bal, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 5 Stars International Cup Golf Turnuvası'nı ülkemizde yapmaktan gurur duyuyoruz. Turnuvaya 8 kategoriden 88 sporcu katıldı. Gelecek yıl aynı organizasyonu ülkemizde yapmayı planlıyoruz. Birçok ülke ve kültürden sporcuların birbirleri ile yarışması ve tanışması açısından turnuva ayrı bir öneme sahip" dedi.
JOANNA SWIDEREK: DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDE BURSLU OKUYACAKLAR
5 Stars International Foundation Kurucusu Joanna Swiderek, "10-23 yaş arası birçok oyuncu 8 kategoride oynadılar. Burada dereceye girenler Dünya Amatör Golfrang (The World Amateur Golf Rankings) sıralamasına da girdikleri puanlama lisansına sahip olacakları için bu golfçüler dünyanın en iyi üniversitelerinde aldıkları bu puanlar sayesinde burslu okuma hakkına sahip olacaklar" şeklinde konuştu.
CAN GÜRDENLİ: PLAY-OFF SONRASI U18'DE BİRİNCİ OLDUM
Kemer Country Golf Kulübü sporcusu Can Gürdenli, U18 kategorisinde birincilik unvanının sahibi oldu. Can Gürdenli, "Benim için kolay bir turnuva olmadı. Sabah erken saatlerde başladık. İlk gün -7 oynayarak birinci oldum. İkinci gün devamı gelmedi. Son gün birincilikten biraz uzakta başladım. Ama dördüncü durumdaki arkadaş çok güzel oynadı. Son gün o kazandı. 18 yaş grubunda puanlamada Koreli arkadaşımla berabere kaldığımız için Play-Off oynadım. Ben kazanmış oldum ve U18 birincisi oldum" dedi.
CAN MARKO ÖZDEMİR: YAŞ KATEGORİLERİNİN AYRI OLMASI ÇOK İYİ
U15'te 3'üncülük elde eden Kemer Country Golf Kulübü sporcusu Can Marko Özdemir, "Benim için final günü çok daha iyi geçebilirdi. Uzun vuruşta biraz yabancılarla oynamak müthiş bir deneyimdi. Yaş kategorilerinin ayrı olması bizim için çok iyi oldu. 14 yaşındaki biri 23 yaşındaki biri ile oynamıyor. İlk 3'e girmek için daha fazla şansımız oluyor. Turnuvada 3'üncü oldum" şeklinde konuştu.
YULIA ZÜLFİKARİ: ÇOCUKLAR İNANILMAZ BİR DENEYİM YAŞADILAR
Kemer Country Golf Kulübü junior kaptanı Yulia Zülfikari, "Bizim çocuklar inanılmaz bir deneyim yaşadılar. Çok yoğun ve güzel bir turnuva oldu. Kemer Counrty Golf Kulübü'nden yaklaşık 30 sporcu katıldı. 8 sporcumuz da başarı elde etti. Çocukların uluslararası bir turnuvada yer alması çok iyi" dedi. 
KEMER COUNRTY GOLF KULÜBÜ'NDEN 8 SPORCU DERECEYE GİRDİ
Kıyasıya mücadelelere sahne olan 5 Stars International Cup Golf Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Kemer Country Golf Kulübü'nden Erkekler U10'da; 1'inci Arda Korel Güçlüer, 2'nci Giovanni Mert Zullo, 3'üncü Pars Bilginoğulları, Erkekler U12'de; 1'inci Rıfat Ali Evyap, 2'nci Emin Zülfikari, 3'üncü Demir Özdemir, Erkekler U15'te; 3'üncü Can Marko Özdemir, Erkekler U18'de; 1'inci Can Gürdenli olmak üzere 8 sporcu ilk 3'te yer aldı. 
Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler U10 
1Arda Korel Güçlüer
2Giovanni Mert Zullo
3Pars Bilginoğulları
Erkekler U12
1Rıfat Ali Evyap
2Emin Zülfikari
3Demir Özdemir 
Erkekler U15
1Won Kim Tae
2Min Junhwi
3Can Marko Özdemir
Erkekler U18 
1Can Gürdenli
2Kwak Seunggu
3Tristan Kolasinski
Erkekler U23
1Franciszek Dudek
2İbrahim Tarık Aslan 
3Kamil Nowak
Kızlar U15
1Deniz Sapmaz 
2Laetitia Bona Fedeli
3Margot Fedeli
Kızlar U18
1Matylda Krawczynska
2Danielle Daniy
3Pitsch Nina
Kızlar U23
1Sude Bay 
2Yin Harmonie
3Zafia RzeznikGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Turnuvadan görüntüler
Gökhan Bal'ın açıklamaları
Sporcuların açıklamaları
Yulia Zülfikari'nin açıklamaları
Ödül töreninden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2023-02-03 21:05:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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