TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu başladı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun birinci ayağı Antalya'da başladı.

4 ayaktan oluşan Kulüpler Arası Golf Turu'nun Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen 1. ayak müsabakalarında A kategorisinden 9, B kategorisinden de 13 kulüpten toplam 176 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada Kıvanç Oktay, Bülent Ciritci, Selahattin Özdoğan, Beyhan Goldman Benardete, Engin Taviloğlu, Eren Kamışlı, Hasan Ceylan, Recep Turan ve Mehmet Aygün gibi tanınmış iş insanları da yer alıyor. Kemer Country Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Bodrum Golf Country, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cullinan Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü'nün katıldığı turnuva kapsamında 4 ayak sonunda puanlar toplanarak bir genel klasman tablosu oluşturulacak; turnuva sonunda en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak. Golf turu 1. ayak mücadelesi yarın sona erecek.

Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, 2023 yılı Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağının bugün başladığını söyledi. Golf turuna bu yıl A grubunda 9, B grubunda ise 13 kulübün katıldığını belirten Dora, "Bu sene daha fazla katılım var. Her yıl katılım fazlalaşıyor" dedi.

Golf turunun 4 ayaktan oluştuğunu hatırlatan Dora, "İlk ayağı Antalya'da, ikinci ayağını Bodrum'da, üçüncü ayağını Ankara'da yapacağız. Son ayağı daha belli olmadı ama büyük bir olasılıkla Antalya'da olacak" diye konuştu.

Federasyon olarak özellikle genç oyunculara önem verdiklerine de dikkati çeken Başkan Vekili Mehmet Dora, "Milli takım ile ilgili bir kamp çalışması yaptık. Bu sene ilk defa golf ligine katılacak oyuncular için bir eleme turnuvası düzenledik. Bu yıl ilk defa uygulamaya başladığımız golf liginde hem A hem de B grubu yaptık. Daha önceleri tek gruptu. A ve B gruplarında 9 erkek, 9 kadın olmak üzere toplam 36 golfçüyü golf turunda oynatacağız. Buradaki derecelere göre milli takımda seçme yapacağız. Sadece golf ligindeki derecelere göre değil, yurt dışındaki oyuncularımızın turnuva sonuçlarına göre, dünya sıralamasındaki yerlerine göre milli takımımızı oluşturacağız" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Turnuvadan görüntüler

Mehmet Dora ile röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-02-04 14:58:19



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