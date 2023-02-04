Türkiye Kış Bisiklet Yarışları 2'nci ayağı yapıldı

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Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), (DHA) Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen 2023 Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin 2'nci ayağı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapıldı.

Side Antik Kenti'ndeki Liman Meydanı'nda başlayan erkekler yarışına yerli ve yabancı 176 sporcu katıldı. Liman Meydanı'ndan başlayan 128 kilometrelik yarışta sporcular, D-400 Karayolu, Çakış Kavşağı, Deniz Tepesi Mahallesi, Bereket Mahallesi ve D-400 karayolu Örenşehir Mahallesi güzergahından Side Mahallesi'ne dönüş yaptı. Parkurda birinciliği 2 saat 48 dakika ile Rusya'dan Sergei Rostovtsev kazandı. Yarışın ardından dereceye girenlere madalyalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi. 2023 Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin Türkiye etabının Side ayağı yarın koşulacak kadınlar yarışıyla devam edecek.

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, 23 yarışlık 2023 Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin 2 ay süreceğini ve 76'sı yabancı 84 takımdan 1323 sporcunun yarışacağını söyledi. Yarışların tamamının antik kentlerde başlayacağını kaydeden Yaşacan, "İlk yarışımız Serik'teki Aspendos Antik Kenti'nde yapılmıştı. Bugün Side'de yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarış alanından görüntüler

İmza atan sporculardan görüntü

Recep Şamil Yaşacan'ın açıklaması

Yarışın startı

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2023-02-04 17:07:09



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