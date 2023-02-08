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Daha fazla kira beklentisiyle 1 daireyi 3'e bölüyorlar

DHA

Daha fazla kira beklentisiyle 1 daireyi 3'e bölüyorlar


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da artan kira maliyetleri ve ev bulmakta yaşanan sorunların ardından bazı ev sahipleri, dairelerini kanuna aykırı şekilde bölerek kiraya vermeye başladı. Dairelerde tadilat sırasında taşıyıcılara müdahale edilerek tehlikeye davetiye çıkarılırken, kaçak yapı olan dairelerde yaşayanlar ise ikametgah dahi alamıyor.
Rusya ile Ukrayna arasında geçen yıl başlayan savaşın ardından Antalya'ya Rus ve Ukraynalı binlerce kişi göç etti. Oturum izni almak isteyen yabancılar uzun süreli ev kiraladı veya satın aldı. Yükselen konut ve kira fiyatları nedeniyle ev bulmak hem Türk vatandaşları hem de yabancılar için zorlaştı. Fahiş artışlar nedeniyle ev sahibikiracı arasındaki anlaşmazlıklar da arttı.
Yaşanan olumsuzlukların ardından bazı ev sahipleri ise ilginç yollara yöneldi. Özellikle üniversite öğrencilerinin ve yabancıların yaşadıkları bölgelerdeki metrekare olarak büyük daireler bölünerek, yeni daireler oluşturuluyor. 1 daire bölünerek bazen 2, bazen 3 daire çıkarılıyor. Çoğu ruhsatsız ve kaçak şekilde tadilat yapılarak bölünen daireler, artan kiralara rağmen öğrenci ve yabancıların ilk tercihleri arasında yer almaya başladı.
DAHA ÇOK KİRA BEKLENTİSİ
Ancak çoğu bilinçsiz bölünen daireler özellikle tadilat sırasında taşıyıcılara hasar verilmesi nedeniyle tehlikeye davetiye çıkarıyor. Öte yandan kaçak durumda bulunan dairelere yerleşenler ise ikametgah alamıyor, kendi adlarına yasal abonelik başvurularında bulunamıyor. Daha çok kira beklentisi nedeniyle bölünen evlerde yaşayanlar mağduriyet yaşarken, yetkililer de yaşanabilecek tehlikelere karşı uyarıda bulunuyor.
'YAPIYA EKSTRA YÜKLER YÜKLENİYOR'
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, oluşturulan bu tip dairelerin tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Öğrenci ve yabancıların daha fazla yaşadığı bölgelerdeki daire sahipleri daha fazla gelir elde edebilmek için dairelerini bölüp, 1 daireden 2-3 daire çıkararak, kiraya veriyor. Burada da yapıya duvarlar gibi ekstra yükler getiriyorlar, bu tadilatlar denetimsiz yapılıyor. Denetimsiz olunca da genelde taşıyıcı sistem elemanlarına zarar veriliyor. İmar mevzuatı kapsamında yapılacaksa bile bunun ruhsata tabi tutularak denetimli bir şekilde yapılması gerekiyor" diye konuştu.
'YANLIŞ VE KARŞISINDAYIZ'
Bu tadilatların yapılmasındaki temel dayanağın imar barışı beklentisi olduğunu belirten Akdoğan, "Vatandaş 'Tek dairedense daire bölüp daha fazla gelir elde edebilirim' diyor. Bölgemizde de bir barınma sıkıntısı olduğu için bu daireler çok ciddi rağbet görüyor. Eğer kişinin hakları varsa bunun ruhsatlandırılıp, denetim altında yapılması doğru olacaktır, aksi taktirde yapılan tüm yapılar kaçak ve kanunsuz olacaktır. Bunlar temel olarak yanlış ve biz karşısındayız" dedi.
'KOLONLAR, KİRİŞLER KESİLİYOR'
Bu dairelerin denetlenmesi gerektiğini söyleyen Akdoğan, "Bu binalarda yapılan tadilatlar denetimsizlikle yapıldığı için teknik bilgisi olan insanlar yapmıyor bu tadilatları. Tadilatlar yapılırken, kolon ve kirişler gibi taşıyıcı elemanlara zarar veriliyor. Hatta kolonların ve kirişlerin kesildiğine şahit olabiliyor. Yakın zamanda yaşanan İzmir depreminde ve İstanbul'da yıkılan binalarda kolonların kesildiğini biliyoruz. Bu tadilatların olmaması gerekiyor" diye konuştu.
'İNTERNET BAĞLANTISI BİLE ALAMADIK'
Daha önce yaşadığı evin dubleks daireden ayrıldığını öğrendiğini belirten Ayşe Biçici, "Geçen sene ikinci evime taşındığımda dubleksten bozma 2 artı 1 çatı katında oturuyordum. Orası yasal olarak bir daire olarak gözükmediği için ikamet alamıyorduk. Sadece ev sahibimizin evinde ikamet gösterebiliyorduk. İnternet aboneliğimizi bile ev sahibimizin evinden aldık. Orada 2 sene kadar bu şartlar altında yaşadık" dedi.
'TUTTUKTAN SONRA İKAMET ALINAMAYACAĞI SÖYLENDİ'
Kaçak olduğunu bilse daireyi tutmayacağını söyleyen Biçici, "Kiralar artınca bizden yüksek kira istedi. Bu nedenle anlaşamadık, çıkmak zorunda kaldık. Resmiyette olmayan dairesi için bizi işgalci, diye mahkemeye verdi. İlk tutarken buranın kaçak bir yer olduğunu bilmiyorduk. Evi tuttuktan sonra bize ikamet alınamayacağı söylendi" diye konuştu.
'3+1 DAİREYİ BÖLÜP 2 DAİREYİ KİRAYA VERDİ'
Son zamanlarda artan nüfus nedeniyle dubleks dairelerin bölündüğünü ve bu durumların sıkça yaşandığını söyleyen kentteki emlakçılardan Halit Mert de böyle daireleri daha çok öğrenci ve yabancıların tercih ettiğini belirtti. Mert, "Son zamanlarda normal kattaki dairelerin de bölünerek ayrı kapılar verilerek veya oda şeklinde kiraya verilmesiyle karşılaşıyoruz. Bir müşterimizin 3 artı 1 dairesini ortadan bölerek 2 daire çıkardığına şahit olduk. Bu durum küçük ev kiralamak isteyen bazı vatandaşların da tercihi oluyor. Daha çok yabancılar, öğrenciler tercih ediyor" dedi.
'İKAMETGAH İÇİN EV SAHİBİNİN YANINDA MİSAFİR GÖZÜKÜYORLAR'
Bölünmüş dairelerde oturanların sayısının arttığını belirten Halit Mert, "Daireler bütün olarak 1012 bin lira gibi kira getirisindense bölününce daha fazla kira getirisi istedikleri için bu ev sahipleri bu yolu tercih ediyor. Kirasının daha düşük olması sebebiyle de ev arayanlar tarafından tercih ediliyor. Kanunen bölünmüş dairelerde ikametgah alınamıyor. Ev sahipleri bu durumlarda ikametgah almak isteyenleri genelde kendi dairelerinde misafir olarak gösteriyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-02-08 09:21:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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