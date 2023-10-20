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        Kayıp liseli Dilanur'un inşaatta cesedi bulundu, arkadaşı istismardan tutuklandı

        ANTALYA'nınSerik ilçesinde kayıp olarak aranan lise birinci sınıf öğrencisi Dilanur Şatır'ın (14) cansız bedeni bulundu. Genç kızı alıkoyup, istismarda bulunduğu iddia edilen Erdoğan Ç. (19) gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:05
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        Kayıp liseli Dilanur'un inşaatta cesedi bulundu, arkadaşı istismardan tutuklandı
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        ANTALYA'nınSerik ilçesinde kayıp olarak aranan lise birinci sınıf öğrencisi Dilanur Şatır'ın (14) cansız bedeni bulundu. Genç kızı alıkoyup, istismarda bulunduğu iddia edilen Erdoğan Ç. (19) gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Serik'te lise öğrencisi Dilanur Şatır'dan okuldan çıktıktan sonra haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis arama çalışması başlatırken; Dilanur Şatır, 18 Ekim'de saat 13.30 sıralarında Akçaalan Mahallesi'ndeki bir inşaatta hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şatır, kurtarılamadı. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı. Araştırmada, okuldan çıkan Dilanur Şatır'ın arkadaşı Erdoğan Ç. ile buluştuğu, bunalımda olduğunu ve yaşamına son vereceğini söylediği, daha sonra da Erdoğan Ç.'nin evine gittikleri tespit edildi.

        GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

        Polis, Şatır'ın Erdoğan Ç. tarafından alıkonulduğunu ve cinsel istismara uğradığını belirledi. Olayın ardından Erdoğan Ç.'nin, genç kızı Yaşar Uçar Caddesi'nde bir yere bıraktığı tespit edildi. Daha sonra genç kızın kendisini, Akçaalan Mahallesi'ndeki bir inşaattan boşluğa bıraktığı üzerinde duruldu.

        Gözaltına alınan Erdoğan Ç. işlemlerinin ardından 'cinsel istismar' ve 'küçük yaşta kız çocuğunu alıkoymak' suçlamasıyla tutuklandı. Dilanur Şatır'ın cenazesi ise incelemenin ardından Serik'te toprağa verildi.

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