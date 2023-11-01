Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Falezlerde cesedi bulunan gencin, 1 haftadır aranan Aylin olduğu belirlendi

        ANTALYA'dafalezlerde cesedi bulunan gencin, 1 hafta önce kaybolan ortaokul öğrencisi Aylin Kaya (13) olduğu ortaya çıktı. Kimlik tespiti için DNA testi veren Natalya Kaya, kızının cenazesini alırken gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Falezlerde cesedi bulunan gencin, 1 haftadır aranan Aylin olduğu belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'dafalezlerde cesedi bulunan gencin, 1 hafta önce kaybolan ortaokul öğrencisi Aylin Kaya (13) olduğu ortaya çıktı. Kimlik tespiti için DNA testi veren Natalya Kaya, kızının cenazesini alırken gözyaşı döktü.

        Olay, 30 Ekim saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1540 Sokak'ta meydana geldi. 30 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalıkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. Bulunan cesedin gence ait olduğu belirlendi. İnceleme sonrası ceset, kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        AİLE DNA ÖRNEĞİ VERDİ

        Soruşturma kapsamında, 25 Ekim'de okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'nın ailesi de Adli Tıp Kurumu'na davet edildi. Kimlik tespiti için dün sabah saatlerinde kuruma giden Natalya ve Suat Kaya, DNA örneği verdi. DNA testi sonucunda ölü bulunan gencin Aylin Kaya olduğu belirlendi. Kaya'nın annesi, babası ve yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Natalya Kaya, eşi ve yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Kaya, evrakı imzaladıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü.

        Kaya'nın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Güzeloluk Mahallesi'nde defnedilecek.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        En fazla fiyat farkı limonda
        En fazla fiyat farkı limonda
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur

        Benzer Haberler

        Antalya'da kayalıklarda bulunan kız çocuğunun cesedi ailesine teslim edildi
        Antalya'da kayalıklarda bulunan kız çocuğunun cesedi ailesine teslim edildi
        Antalya'da Sürücü Eğitimi İşverenleri Çalıştayı düzenlendi
        Antalya'da Sürücü Eğitimi İşverenleri Çalıştayı düzenlendi
        AEDAŞ Alanya Bölge Müdürü Akkan, trafik kazasında hayatını kaybetti
        AEDAŞ Alanya Bölge Müdürü Akkan, trafik kazasında hayatını kaybetti
        Futbolda 8. Efsaneler Kupası 4 Kasım'da Antalya'da yapılacak
        Futbolda 8. Efsaneler Kupası 4 Kasım'da Antalya'da yapılacak
        Patoloji'de "NGS" yöntemi ile kanserli hastaya erken tanı konulup doğru ted...
        Patoloji'de "NGS" yöntemi ile kanserli hastaya erken tanı konulup doğru ted...
        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den taraftara birlik çağrısı:
        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den taraftara birlik çağrısı: