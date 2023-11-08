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        Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevreden ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:00
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        Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevreden ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı´nın merkez üssünü Korkuteli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.39'da oldu. Yerin 95,4 kilometre derinliğinde olan deprem, Korkuteli´nin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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