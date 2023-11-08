Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevreden ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevreden ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı´nın merkez üssünü Korkuteli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.39'da oldu. Yerin 95,4 kilometre derinliğinde olan deprem, Korkuteli´nin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.