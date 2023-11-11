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        Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:40
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        Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü (2)
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        OLAY,GÜVENLİKKAMERASINDA

        Alanya'da cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldüren Ukrayna uyruklu Dmytro C.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor.

        Dün yaşanan olayın görüntüleri, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat O. ile Elnur B.'nin yol kenarında cipin içinde oturan Dmytro C.'nin, aracının çevresinde bir süre tur attığı görüldü. Motosikletten inen ikili cipin ön sol camını tabancayla kırıp, aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra para olan çantayı alıp kaçtı. Kamera kayıtlarında, Dmytro C.'nin, bekleme halindeki cipini çalıştırıp, Murat O. ile Elnur B.'nin motosikletinin takip ettiği ve yaklaşık 300 metre takip sonrası da çarptığı anlar yer aldı. 

        KUCAĞINDAKİ ÇANTAYI ZORLA ALDILAR

        Dmytro C., jandarmaya verdiği ilk ifadede, motosikletle cipin yanına yaklaşan Murat O. ile Elnur B.'nin tabanca kabzasıyla camı kırdığını anlattı. Tabancayla aracın içine doğru ateş edildiğini belirten Dmytro C., daha sonra kucağındaki çantayı zorla alıp kaçtıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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