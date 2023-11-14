Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde Antalya'dan 15 milyon turist rekoru ANTALYA'dapandemidedibe vuran turizm sektörü, son 3 yılda hızla toparlandı ve 6 Kasım 2023 itibarıyla 15 milyon turist sayısını aştı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'ün ekim ayı sonu itibarıyla; 10 ayda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik artışla yeni bir rekor kırıldı.

ANTALYA'dapandemidedibe vuran turizm sektörü, son 3 yılda hızla toparlandı ve 6 Kasım 2023 itibarıyla 15 milyon turist sayısını aştı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'ün ekim ayı sonu itibarıyla; 10 ayda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik artışla yeni bir rekor kırıldı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, 2023 yılı turist sayılarında yeni rekorlar geldi. 2019 yılı 12 ay toplamında 15 milyon 567 bin turist sayısı ile rekor kıran Antalya, 2020'de yaşanan pandemi nedeniyle turizmde dibe vurmuştu. Pandemi sonrası 2021'den itibaren toparlanmaya başlayan sektör, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'ün ekim ayı sonu verileri ile yeni bir rekor kırdı.

DÖRT ÜLKE ANA PAZAR

2019'un 10 aylık verilerine göre; 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist ağırlayan kent, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 5,8'lik artış ile 14 milyon 966 bin 823 turist sayısına ulaştı. 12 milyon 743 bin turistin geldiği 2022 yılının 10 aylık dönemine göre ise yüzde 17,5'lik artış gerçekleşti. Antalya, 6 Kasım 2023 itibarıyla da 15 milyon barajını aşarak, 15 milyon 1000 turiste ulaştı. 2023 yılı 10 aylık verilerine göre; Ruslar 3 milyon 321 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, Almanlar 3 milyon 167 bin kişiyle en çok turistin geldiği ikinci ülke oldu. Antalya turizm tarihinin iki ana pazarı konumundaki Rusya ve Almanya'yı, 1 milyon 243 bin turistle İngiltere, 1 milyon 42 bin turistle Polonya takip etti.

KÖTÜ BAŞLADI, 15 MİLYONU GEÇTİ

Turizmci İsmail Çağlar, 6 Şubat depremleri ve mevsimsel etkiler nedeniyle 2023 sezonunun geç başladığını belirterek, "Fakat daha sonra iyi toparlandı. Özellikle Antalya bölgesinde fiyat-fayda dengesi belirli bir yere oturmaya başladı. Yılın ilk günlerindeki dönemin etkileri hızla kapandı. Bu yıl sadece Rusya pazarında beklediğimiz oranda misafir alamadık. Onun yerini alternatif pazarlar kapattı. Daha önce de belirtmiştik. Sezon 15 Kasım'a kadar uzadı, havalar da güzel gitti. '15 milyon barajını aşar' diye hep söylüyorduk. 1 Kasım itibarıyla da Antalya'mız, 15 milyonu geçen misafir sayısı ile sezonu taçlandırdı" dedi.

AVRUPALI VE RUSLAR GELİYOR

Yaz sezonunun tamamlanması ile fiyatların da genel olarak düştüğünü belirten Çağlar, bu dönemde Avrupa'dan belli yaş üstü misafirlere ek olarak Rusya'dan da talepler oluştuğunu söyledi. Ara tatil nedeniyle iç turizm hareketliliğinin de biraz arttığını belirten Çağlar, "Bu yaz döneminde Antalya'nın bazı bölgeleri ile Bodrum gibi destinasyonlarda fiyatlar biraz yüksekti. Artık kış sezonu ile misafir için daha mantıklı bir yere geldi. Artık kış sezonu hazırlıkları başladı. Fuarlar, kongreler, toplantı grupları, spor ve sağlık turizmine yönelik hareketlilik bekliyoruz. Şu an ciddi anlamda Rus misafir var; akabinde Alman ve İngilizler" diye konuştu.

LONDRA FUARI, MORALLERİ YÜKSELTTİ

Turizm sektörünün Londra'daki fuarla 2024 yılı hazırlıklarına başladığına dikkati çeken Çağlar, "İlk fuarımız Londra Fuarı güzel geçti, veriler önümüzdeki yıl açısından çok iyi. İngiltere pazarında ciddi artış bekleniyor. Konjonktürde herhangi bir aksilik olmazsa, 2024'te İngiltere'den daha fazla misafir almış oluruz. İngiltere pazarından gelen olumlu haberler morallerimizi yüksek tutuyor" dedi.