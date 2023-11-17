Bakan Işıkhan: Vatandaşlarımız yapmak istediği işi mutfağında öğrensin istiyoruz ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli istihdama katkı sağlayacak mesleki eğitim iş birliği protokolünü imzaladı. Bakan Işıkhan, "Tüm vatandaşlarımız yapmak istediği işi bizzat mutfağında öğrensin istiyoruz" dedi.

ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli istihdama katkı sağlayacak mesleki eğitim iş birliği protokolünü imzaladı. Bakan Işıkhan, "Tüm vatandaşlarımız yapmak istediği işi bizzat mutfağında öğrensin istiyoruz" dedi.

Çeşitli ziyaretler için kentte bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, daha sonra Akdeniz Üniversitesi'ne geçti. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın karşıladığı Bakan Işıkhan, Türkiye İş Kurumu ile Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, protokolün öğrencilere mesleki hayata ilişkin çok faydası olacağını söyleyerek, "Öğrencilerin kampüse girdiği andan itibaren aklındaki şey 'Ben buradan mezun olunca ne yapacağım?' Bu anlamda protokol bizim ve öğrencilerimiz için çok kıymetlidir. Hakikaten bu iş birliğinin artarak katlanacağını düşünüyorum" dedi.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Bakan Vedat Işıkhan da piyasanın ihtiyaç duyduğu iş gücünü artırmak ve çözüm üretmek gayretinde olduklarını söyledi. Nitelikli iş gücünün önemine değinen Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitim programlarımızla piyasanın ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirmek gayretindeyiz. Alanında yetkin ve saygın üniversitelerimizle iş birliği yapıp nitelikli çalışan yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Her coğrafi bölgede en az bir üniversiteyle iş birliği yapmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız yapmak istediği işi bizzat mutfağında öğrensin istiyoruz. İş birliği, güç birliği ve ortak aklın olduğu yerde başarı ve katma değer vardır."

Akademi camiasının da projeye destek vermesinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Bakan Işıkhan, protokolün imzalanmasının ardından da Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen 'Gençlik Buluşması'nda öğrencilerle bir araya geldi.