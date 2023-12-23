Pazarda satış yapmak için krediyle aldığı motosiklet çalınmıştı, yenisi hediye edildi ANTALYA'da semt pazarlarında toka ve takı satmak için bankadan kredi çekerek aldığı üç tekerli elektrikli motosikleti çalınan Nilgün Oflaz'a (46) hayırseverler tarafından yeni bir motosiklet alınırken, kredi borcunun tamamı da ödendi. Dün gözyaşları döken, bugün ise yeni motosikletine kavuştuğu için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Oflaz, "O kadar sevinçliyim ki sesimin duyulmayacağını sanmıştım. Bu kadar çabuk duyulması, bu kadar çabuk bana dönülmesi çok duygulandırdı" dedi.

ANTALYA'da semt pazarlarında toka ve takı satmak için bankadan kredi çekerek aldığı üç tekerli elektrikli motosikleti çalınan Nilgün Oflaz'a (46) hayırseverler tarafından yeni bir motosiklet alınırken, kredi borcunun tamamı da ödendi. Dün gözyaşları döken, bugün ise yeni motosikletine kavuştuğu için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Oflaz, "O kadar sevinçliyim ki sesimin duyulmayacağını sanmıştım. Bu kadar çabuk duyulması, bu kadar çabuk bana dönülmesi çok duygulandırdı" dedi.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3901 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Nilgün Oflaz, bir süre önce bankadan kredi çekerek 60 bin liraya aldığı ve semt pazarlarında satış yaptığı malzemelerini yüklediği 3 tekerli elektrikli motosikletini evin girişindeki balkon demirine geceden kilitle bağladı. Sabah saatlerinde pazara gitmek için dışarı çıkan Oflaz, motosikletini göremedi. Bağladığı demir kilidin kesildiğini gören Oflaz, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin çalındığını, üzerindeki brandanın da bahçeye atıldığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, güvenlik kamerası incelendi. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin bahçeye girip motosikletin etrafında bir süre inceleme yaptığı ve kilidi kesmeye başladığı görüldü. Şüphelinin, 3,5 dakikada kilidi keserek motosikleti alıp kayıplara karıştığı kameralarca kaydedildi. Nilgün Oflaz, motosikletinin çalınmasının ardından uzun süre gözyaşı döktü.

HAYIRSEVERLER KREDİYİ ÖDEYİP, YENİ MOTOSİKLET ALDI

Demirören Haber Ajansı'nın