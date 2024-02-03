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        Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 21:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:20
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        Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2
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        STAT: Corendon Airlines Park Antalya

        HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

        ANTALYASPOR: Helton Leite - Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Sam Larsson, Safuri (Dk. 80 Assombalonga), Saric (Dk. 80 Erdal Rakip), Bytyqi (Dk. 84 Van de Streek), Adam Buksa

        FENERBAHÇE: Livakovic - Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 88 Bonucci), Tadic (Dk. 68 King), Dzeko (Dk. 83 Batshuayi)

        GOLLER: Dk. 42 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe)

        SARI KART: Kaluzinski (Antalyaspor)

        Antalyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Cengiz Ünder ve 90+5'inci dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

        7'nci dakikada gelişen Antalyaspor atağında Sam Larsson'un ceza alanı dışından vuruşu savunmadan sekerken ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Bytyqi'nin sol ayağıyla sert vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

        15'inci dakikada kaleci Helton Leite'nin uzun göndermek istediği pasta Cengiz Ünder araya girerken, pasını Dzeko'ya verdi. Dzeko'nun sol ayağıyla yaptığı vuruş kaleci Leite'nin kucağında kaldı.

        27'nci dakikada Antalyaspor'da Safuri'nin sağ kanattan ceza alanına ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırırken, ceza alanı dışında topu önünde bulan Kaluzinski'nin sert vuruşu üstten auta gitti.

        32'nci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına hareketlenen Krunic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

        33'üncü dakikada Fenerbahçe atağında İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta top kale direğinin dibinden auta çıktı.

        35'inci dakikada Antalyaspor'da Saric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

        42'nci dakikada Fenerbahçe'de Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu İsmail Yüksek önünde buldu. İsmail, bekletmeden sol çaprazda bulunan Cengiz Ünder'e pasını verirken, bu oyuncunun sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluşt: 0-1.

        Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        51'inci dakikada ceza alanı dışı yay içerisinde kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder'in yaptığı sert vuruşu kaleci Helton Leite uzanarak kornere çeldi.

        65'inci dakikada Fenerbahçe'de Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda kaleci Leite, topu kornere çeldi.

        87'nci dakikada Van de Streek'in kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Ceza alanı dışında topu önünde bulan Kaluzinski'nin sert şutu savunmaya da çarparken kaleci Livakovic topu son anda kurtardı.

        88'inci dakikada sol kanatta topla buluşan King, rakiplerini geçerek yaptığı vuruşu kaleci Helton Leite son anda yatarak gole engel oldu.

        90'ıncı dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan altıpasa ortasına iyi yükselen Buksa'nın kafa vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı.

        90+5'inci dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruşu kullanan Bonucci'nin uzun pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hleton Leite'nin üzerinden ağlarla buluştu: 0-2.

        Mücadele 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

        DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA OYUNCAK ATILDI

        Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Antalyaspor'da maç öncesi taraftarlar sahaya peluş oyuncuklar attı.

        Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Antalyaspor'da taraftarlar maç öncesi kulüp ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği işbirliği içerisinde depremden etkilenen çocuklar için organize edilen 'Oyuncağı getir, çocukları sevindir' projesi kapsamında sahaya binlerce peluş oyuncaklar attı. Sahaya atılan oyuncaklar görevliler tarafından toplandıktan sonra depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

        2024-02-03 21:13:30

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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