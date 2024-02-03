Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2

Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Antalyaspor'da taraftarlar maç öncesi kulüp ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği işbirliği içerisinde depremden etkilenen çocuklar için organize edilen 'Oyuncağı getir, çocukları sevindir' projesi kapsamında sahaya binlerce peluş oyuncaklar attı. Sahaya atılan oyuncaklar görevliler tarafından toplandıktan sonra depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.

88'inci dakikada sol kanatta topla buluşan King, rakiplerini geçerek yaptığı vuruşu kaleci Helton Leite son anda yatarak gole engel oldu.

87'nci dakikada Van de Streek'in kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Ceza alanı dışında topu önünde bulan Kaluzinski'nin sert şutu savunmaya da çarparken kaleci Livakovic topu son anda kurtardı.

42'nci dakikada Fenerbahçe'de Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu İsmail Yüksek önünde buldu. İsmail, bekletmeden sol çaprazda bulunan Cengiz Ünder'e pasını verirken, bu oyuncunun sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluşt: 0-1.

Antalyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Cengiz Ünder ve 90+5'inci dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.