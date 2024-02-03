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        Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:07 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:07
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        Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Ramazan Söylemez idaresindeki 07 VU 558 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Bucak Kavşağı mevkiinde refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü kaza yerinde öldü, eşi Serap, çocukları Yusuf ve Elif Söylemez yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Ramazan Söylemez'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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