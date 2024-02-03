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        Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:56 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:56
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        Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde C.G. (60) idaresindeki 38 GV 592 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.Y'nin (26) kullandığı 07 KT 250 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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