Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        İsmail Kartal: Başkanımız sezon sonunda kararını tekrardan gözden geçirecektir

        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını dile getiren kulüp başkanı Ali Koç hakkında gelen soruya, "Sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 21:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsmail Kartal: Başkanımız sezon sonunda kararını tekrardan gözden geçirecektir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını dile getiren kulüp başkanı Ali Koç hakkında gelen soruya, "Sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum" dedi.

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından düzenlenen bası toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Antalyaspor'un maça iyi başladığını ifade eden İsmail Kartal, "Antalyaspor maçına hafta başından beri iyi hazırlandık. İlk yarı oyuna iyi başladık. Golün dışında 2-3 net pozisyonumuz vardı ve değerlendiremedik. İkinci yarıya da önde başlamanın avantajıyla ikinci bölgede kompakt kalarak rakibi durdurmaya yönelik, atabiliyorsak da 2-3-4'ü atmak için plan yapmıştık. Sergen Hoca da hamleler yaptı. Çift santrfora döndü. O hamlelere karşı biz de 3 stopere döndük. Faulden elde ettiğimiz topu uzun pasla golle bitirdik. Bugünkü maçta 3 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularla konuştum sahadaki zeminden serzenişte bulundular. Yağmurdan sonra zemin daha iyi olduğunu söylediler. Zorlu bir deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3 puan aldığımız için mutluyum" diye konuştu.

        "AZ HATA YAPAN MUTLU SONA ULAŞACAKTIR"

        Rakipleri Galatasaray'dan önce ya da sonra oynamalarının avantaj olup olmadığının sorulması üzerine Kartal, "Bu tartışılır. Bir gün önce mi oynamak sonra mı oynamak. Şimdiden yorum yapmak doğru değil. Avantajı da var dezavantajı da var. Yorum yapmam doğru değil. Genel anlamda değerlendirmek lazım. Psikolojik olarak baktığınız zaman rakipte maçları kazanıyor biz de kazanıyoruz. Güzel bir yarış içerisindeyiz. Sonuna kadar böyle gidecek. Az hata yapan mutlu sona ulaşacaktır" diye cevap verdi.

        "SEZON SONUNDA BAZI ŞEYLER TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLEREK DEĞİŞECEKTİR"

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş ama sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "ÇAĞLAR, İLK MAÇINA GÖRE İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI"

        Takıma yeni katılan defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün performansıyla ilgili gelen soruya Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu şekilde cevap verdi:

        "İlk maçı olmasına rağmen, 1 haftadır bizimle beraber. İyi ve kaliteli oyuncu. Onun kalitesinden becerisinden şüphemiz olmadı. İlk maç olmasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Son bölümlerde biraz yoruldu. Rakip de çift santrfora dönündü. Bonucci de girince rahatladı. İlk maçına göre iyi bir oyun çıkardı."

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -İsmail Kartal'ın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

        2024-02-03 21:51:30

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Sergen Yalçın: Böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan...
        Sergen Yalçın: Böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan...
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2
        Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig