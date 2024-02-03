Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, "Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 21:45 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, "Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

        Kartal, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta başından bu yana Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Oyuna ilk bölümünde golün haricinde 2-3 net pozisyon bulmalarına rağmen değerlendiremediklerini belirten Kartal, ikinci yarıda önde girmenin avantajını kullandıklarını kaydetti.

        Sergen Yalçın'ın çift santrfor hamlesine karşı 3 stopere döndüklerine dikkati çeken Kartal, Bonucci'nin uzun pasıyla gelen golle maçı bitirdiklerini vurguladı.

        Oyuncularını tebrik eden Kartal, "Oyuncularla konuştum. Sahadaki zeminden serzenişte bulundular. Yağmurdan sonra zeminin daha iyi olduğunu söylediler. Zorlu bir deplasmandan, Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

        Bir gazetecinin, "Lig'de haftalar ilerledikçe psikolojik anlamda takım etkileniyor mu? Bir de Galatasaray'dan bir gün önce ya da sonra oynamak avantaj oluşturuyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Bir gün önce oynamak ya da sonra mı oynamak konusu tartışılır. Şimdiden yorum yapmak doğru değil. Avantajı da var, dezavantajı da var. Yorum yapmam doğru değil. Futbolcularla konuşup genel anlamda değerlendirmek lazım. Psikolojik olarak baktığınız zaman rakip de biz de maçları kazanıyoruz. Güzel bir yarış içerisindeyiz. Sonuna kadar böyle gidecek. Az hata yapan mutlu sona ulaşacaktır." yanıtını verdi.

        Bir gazetecinin, Başkan Ali Koç'un tekrar aday olmayacağı açıklamasına ilişkin sorusu üzerine Kartal, "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş ama sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Çağlar Söyüncü'nün performansını da değerlendiren Kartal, "İyi ve kaliteli bir oyuncu. Onun kalitesinden, beceresinden şüphemiz olmadı. İlk maç olmasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Son bölümlerde biraz yoruldu. Rakip çift santrfora dönünce Bonucci oyuna girdi ve Çağlar rahatladı. İlk maçına göre iyi bir oyun çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2
        Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
        Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
        Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
        Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
        Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı