Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, "Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

Kartal, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta başından bu yana Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Oyuna ilk bölümünde golün haricinde 2-3 net pozisyon bulmalarına rağmen değerlendiremediklerini belirten Kartal, ikinci yarıda önde girmenin avantajını kullandıklarını kaydetti.

Sergen Yalçın'ın çift santrfor hamlesine karşı 3 stopere döndüklerine dikkati çeken Kartal, Bonucci'nin uzun pasıyla gelen golle maçı bitirdiklerini vurguladı.

Oyuncularını tebrik eden Kartal, "Oyuncularla konuştum. Sahadaki zeminden serzenişte bulundular. Yağmurdan sonra zeminin daha iyi olduğunu söylediler. Zorlu bir deplasmandan, Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

Bir gazetecinin, "Lig'de haftalar ilerledikçe psikolojik anlamda takım etkileniyor mu? Bir de Galatasaray'dan bir gün önce ya da sonra oynamak avantaj oluşturuyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Bir gün önce oynamak ya da sonra mı oynamak konusu tartışılır. Şimdiden yorum yapmak doğru değil. Avantajı da var, dezavantajı da var. Yorum yapmam doğru değil. Futbolcularla konuşup genel anlamda değerlendirmek lazım. Psikolojik olarak baktığınız zaman rakip de biz de maçları kazanıyoruz. Güzel bir yarış içerisindeyiz. Sonuna kadar böyle gidecek. Az hata yapan mutlu sona ulaşacaktır." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, Başkan Ali Koç'un tekrar aday olmayacağı açıklamasına ilişkin sorusu üzerine Kartal, "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş ama sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü'nün performansını da değerlendiren Kartal, "İyi ve kaliteli bir oyuncu. Onun kalitesinden, beceresinden şüphemiz olmadı. İlk maç olmasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Son bölümlerde biraz yoruldu. Rakip çift santrfora dönünce Bonucci oyuna girdi ve Çağlar rahatladı. İlk maçına göre iyi bir oyun çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.