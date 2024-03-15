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        Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'ndaki yeni caminin açılışını yaptı

        ANTALYA Havalimanı'nda genişleme projesi çalışmaları kapsamında inşa edilen yeni caminin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:10
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        Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'ndaki yeni caminin açılışını yaptı
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        ANTALYA Havalimanı'nda genişleme projesi çalışmaları kapsamında inşa edilen yeni caminin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

        Bakan Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Havalimanı Başmüdürü Durdali Şavkar, birçok kurum ve kuruluşun yöneticileri ve havalimanı çalışanları, yeni camide ilk cuma namazını birlikte kıldı. Namaz sonrası açıklama yapan Ersoy, "Mübarek ramazan ayının ilk cumasında bugün Antalya Havalimanımızın camisinin açılışı için bir arada bulunuyoruz. Biliyorsunuz camilerimiz cem olduğumuz, kardeşlik duygularının pekiştiği, derinleştirildiği yerler. Yine camilerimiz tüm farklılıklarımızdan sıyrılıp, sadece kul olarak Rabbi'mize vardığımız yerler. O açıdan da medeniyetimizin çok önemli unsurları. Caminin olduğu yerde hayat, devinim, canlılık ve kardeşlik var diyoruz" dedi.

        '4 MESCİT VARDI AMA YETERLİ OLMUYORDU'

        Antalya Havalimanı genelinde hükümet olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla havalimanının genişletilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çok ciddi çalışmalar başlatıldığını söyleyen Ersoy, "Bu kapsamda havalimanının hem iç hat hem dış hat terminalleri büyütülüyor. Aynı zamanda VIP, CIP, genel havacılık, kargo terminalleri, yeni apron bölgelerin ilavesi ve cami inşaatı yapılıyor. 800 milyon eurodan fazla bir yatırım kapasitesi de bu yıl içinde tamamlanacak inşallah. Havalimanı genelindeki rakamlara baktığımızda, özellikle yüksek sezonda 20 binden fazla personelin çalıştığı, yüz binlerce yolcunun günlük bazda giriş-çıkış yaptığı bir liman söz konusu. Mevcutta 4 mescit vardı ama yeterli olmuyordu. 1150 kişilik bu caminin aslında çok da aciliyeti vardı. Hizmete girmesi çok faydalı oldu. Önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu. Bu vesileyle caminin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Antalyalılarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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