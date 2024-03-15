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        Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'nda açıklamada bulundu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nın hem iç hem de dış hat terminallerinin büyütüldüğünü belirterek,"Ayrıca VIP, CIP, genel havacılık ve kargo terminalleri, yeni apron bölgelerinin ilave inşaatları yapılıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:31
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        Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'nda açıklamada bulundu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nın hem iç hem de dış hat terminallerinin büyütüldüğünü belirterek,"Ayrıca VIP, CIP, genel havacılık ve kargo terminalleri, yeni apron bölgelerinin ilave inşaatları yapılıyor." dedi.

        Ersoy, cuma namazını kıldığı Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda yeni açılan caminin çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mübarek ramazan ayının ilk cumasında Antalya Havalimanı Camisi'nde bir araya geldiklerini söyledi.

        Camilerin cem oldukları, kardeşlik duygularının derinleştiği yerler olduğunu belirten Ersoy, camilerin bütün farklılıklardan sıyrılıp sadece kul olarak Rab'be varılan yerler olduğunu kaydetti.

        Ersoy, bu nedenle camilerin medeniyetin çok önemli unsuru olduğunu vurgulayarak, "Caminin olduğu yerde hayat, canlılık ve kardeşlik var." ifadesini kullandı.

        Hükümet olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla Antalya Havalimanı'nın genişletilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çok ciddi çalışmalar başlattıklarına dikkati çeken Ersoy, "Antalya Havalimanı'nın hem iç hem de dış hat terminalleri büyütülüyor. Ayrıca VIP, CIP, genel havacılık ve kargo terminalleri, yeni apron bölgelerinin ilave inşaatları yapılıyor. 800 milyon avrodan fazla bir yatırım kapasitesi var. Bu yıl içinde tamamlanacak inşallah." dedi.

        Havalimanında özellikle yüksek sezonda 20 binden fazla personelin çalıştığı bilgisini veren Ersoy, "Günde yüzbinlerce yolcunun giriş ve çıkış yaptığı bir havalimanı burası. Böyle olunca da mevcut 4 mescit yetersiz hale gelmişti. Bu caminin çok aciliyeti vardı. Önemli bir ihtiyacı da karşılamış olduk. Caminin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Ersoy'a Antalya Valisi Hulusi Şahin de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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