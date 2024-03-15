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        Helmann, yatırımlarını ve faaliyetlerini holding çatısı altında topladı

        – Konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminin yanı sıra son olarak kentsel dönüşümde faaliyet gösteren Helmann, tüm yatırımlarını ve faaliyetlerini holding çatısı altında topladığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:20
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        Helmann, yatırımlarını ve faaliyetlerini holding çatısı altında topladı
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        – Konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminin yanı sıra son olarak kentsel dönüşümde faaliyet gösteren Helmann, tüm yatırımlarını ve faaliyetlerini holding çatısı altında topladığını duyurdu. Şirket bu hamleyle ekonomide katma değeri artırmak ve şirket içi süreçlerin daha kurumsal, hızlı ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

        Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde gayrimenkul projeleri hayata geçiren Helmann, tüm yatırımlarını ve faaliyetlerini holding çatısı altında topladı. Şirketin bundan sonra Helmann Holding olarak faaliyetlerini yürüteceği açıklandı.

        'DAHA HIZLI, REKABETÇİ VE KURUMSAL OLMAK ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM'

        Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, 20 yılı aşkın süredir profesyonel bir ekiple Türkiye'nin farklı illerinde ve Almanya'da konut, ticari gayrimenkul ve arsa projeleri geliştirdiklerini belirterek turizm alanları ve otel yapımı konusunda da faaliyetlerinin bulunduğunu söyledi.

        Uzun dönemdir gayrimenkul projeleri geliştirdiklerini aktaran Özgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminin yanı sıra kentsel dönüşüm faaliyetlerimizi de başlatmıştık. Son olarak kendi geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerimizde yer alan ticari üniteler ile otel, AVM ve akaryakıt istasyonu gibi yatırımların işletmesine de karar verdik. Tüm bu hizmetlerimizi tek çatı altında toplamak amacıyla holding olmaya karar verdik. Organizasyonu daha kolay yürütmek, daha hızlı aksiyon ve karar almak önemli olan bu adımımız, daha rekabetçi ve kurumsal olmamızı sağlayacak. Projelerimizdeki memnuniyet ortalaması zaten sektörün çok üzerindeydi. Bu adımımızla söz konusu oranın daha da yükseleceğini, üretkenliğimizin daha da artacağını, çalışanlarımızın motivasyonunun daha da artacağını düşünüyoruz."

        Selman Özgün, holding çatısı altında Türkiye'deki ve yurt dışındaki faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değeri artırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Afyonkarahisar'da hayata geçirilen ve içerisinde arsa, konut, otel ve AVM gibi yatırımların bulunduğu projesinde işletici olarak da yer alacak Helmann, son olarak Antalya Havalimanı'nın bitişiğinde yeni bir konut projesi de hayata geçiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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