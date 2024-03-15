'Çukur Çetesi' operasyonu firarisi CHP'li meclis üyesi yakalandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl aralık ayında 25 kişinin tutuklandığı 'Çukur Çetesi' operasyonunun firarisi CHP'li belediye meclis üyesi C.A., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda 25 Aralık 2023'te Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'ndan toplam 404 personelin katılımıyla 'Çukur Çetesi'ne yönelik Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 48 şüpheliden 43'ü yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını silahlı olarak işledikleri belirlendi. Operasyon kapsamında suçtan elde edilen 81'i şirket olmak üzere bungalovların olduğu tatil sitesi, banka hesapları, 208 araç ve 185 taşınmaza el koyuldu. Şüphelilerin çoğunun ilçelerde galericilik yaptığı, piyasa değerinin çok üstünde fiyatlara faizli araç sattıkları saptandı. Şüphelilerin araçları sattıkları kişilere teslim etmedikleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ile toplamda 11 milyar 10 milyon lira ve 33 kilo altın elde ettikleri belirlendi. Elde edilen gelirlerin ise takibe takılmaması için Hawala sistemi ile transfer edildiği belirlendi. Sistemin Türkiye'de ilk defa kullanıldığı ve bir operasyonda tespit edildiği öğrenildi.

Operasyonla ilgili firari olarak aranan CHP'li Kemer Belediye meclis üyesi C.A., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. İlçede ikamet eden B.A.'nın evine bugün, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanan C.A., gözaltına alındı. C.A.'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.